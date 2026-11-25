¿Qué es la Modalidad 10 del IMSS y qué beneficios ofrece a los trabajadores independientes?

De acuerdo con los artículos 13, fracción I, y 222, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social, los trabajadores independientes pueden incorporarse voluntariamente al Régimen Obligatorio del IMSS mediante la Modalidad 10, un esquema que les permite acceder a cinco seguros con las siguientes prestaciones médicas, económicas y sociales:

- Enfermedades y maternidad: atención médica, hospitalaria, medicamentos y cirugías para el asegurado y sus beneficiarios legales. También contempla apoyos económicos por maternidad e incapacidades temporales, conforme a los requisitos aplicables.

- Riesgos de trabajo: asistencia médica por accidentes o enfermedades relacionados con tu actividad laboral, pagos durante una incapacidad temporal y pensiones cuando exista una incapacidad permanente, parcial o total.



- Invalidez y vida: pensiones cuando una enfermedad o accidente ajeno al trabajo provoque una invalidez. En caso de fallecimiento del asegurado, contempla pensiones de viudez, orfandad o para sus padres, siempre que estén reconocidos legalmente como beneficiarios y cumplan los requisitos correspondientes.

- Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez: permite acumular semanas de cotización y generar ahorro en tu cuenta individual de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), para acceder a una pensión al momento de tu retiro, siempre que cumplas los requisitos correspondientes.

- Guarderías y prestaciones sociales: acceso a servicios de cuidado infantil para hijos desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad, además de actividades culturales, deportivas y servicios funerarios.

Debes considerar que algunas prestaciones médicas están sujetas a periodos de espera y que los apoyos económicos y las pensiones requieren cumplir las condiciones establecidas para cada seguro.