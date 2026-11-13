Cómo hacer una transferencia SPEI desde la app del Banco del Bienestar

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, informó durante la Mañanera del Pueblo que la actualización permite realizar transferencias a cuentas de otros bancos sin cobrar comisiones.

Las operaciones se realizan mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que permite enviar dinero entre instituciones bancarias.

Para hacer una transferencia, sigue estos pasos:

1. Ingresa a la aplicación con tu usuario y contraseña.

2. Selecciona el ícono de «Transferencias», ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.



3. Captura el número de tarjeta, la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) o el número de celular del destinatario, según la opción disponible para la cuenta que recibirá el dinero.



4. Introduce el monto y el concepto de pago. Antes de continuar, verifica los datos de la persona que recibirá el dinero para evitar errores.

5. Presiona el botón «Pagar», ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Cómo hacer transferencias o pagos con código QR

La aplicación también permite enviar dinero mediante códigos QR, que pueden escanearse con la cámara del teléfono para identificar al destinatario de una transferencia o realizar un pago en un comercio.

El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresa a la aplicación con tu usuario y contraseña.

2. Selecciona el ícono de «Transferencias», ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.

3. Presiona el ícono identificado con la leyenda «QR».



4. Selecciona la opción «Abrir cámara».

5. Escanea el código QR de la persona a la que deseas transferir dinero o del comercio donde realizarás el pago.

6. Verifica el monto y confirma la operación.

Al terminar cualquiera de los dos procedimientos, recibirás un comprobante digital de la transacción, así como una notificación de la operación realizada.