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Finanzas Personales

Ya no más filas en el cajero del Banco del Bienestar: así puedes hacer transferencias desde la nueva app

La actualización amplía las operaciones disponibles para quienes reciben pensiones y becas; conoce qué cambia al usar el celular para manejar su dinero.
vie 13 noviembre 2026 12:13 PM
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Mano sostiene un celular con la nueva aplicación del Banco del Bienestar abierta, donde aparecen las opciones de transferencias y sucursales cercanas.
La nueva aplicación del Banco del Bienestar permite realizar transferencias SPEI a otros bancos sin comisiones y enviar pagos mediante códigos QR.

Los beneficiarios de los programas sociales ya pueden realizar operaciones bancarias desde la aplicación del Banco del Bienestar sin necesidad de acudir a un cajero o sucursal.

La nueva versión incorpora herramientas para enviar dinero a otras cuentas y efectuar pagos digitales. Su funcionamiento es sencillo, pero cada operación tiene un procedimiento diferente que conviene conocer antes de utilizarla.

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Cómo hacer una transferencia SPEI desde la app del Banco del Bienestar

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, informó durante la Mañanera del Pueblo que la actualización permite realizar transferencias a cuentas de otros bancos sin cobrar comisiones.

Las operaciones se realizan mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que permite enviar dinero entre instituciones bancarias.

Para hacer una transferencia, sigue estos pasos:

1. Ingresa a la aplicación con tu usuario y contraseña.

2. Selecciona el ícono de «Transferencias», ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.


3. Captura el número de tarjeta, la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) o el número de celular del destinatario, según la opción disponible para la cuenta que recibirá el dinero.


4. Introduce el monto y el concepto de pago. Antes de continuar, verifica los datos de la persona que recibirá el dinero para evitar errores.

5. Presiona el botón «Pagar», ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Una mano sostiene un celular con la aplicación del Bando del Bienestar.jpg
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Cómo hacer transferencias o pagos con código QR

La aplicación también permite enviar dinero mediante códigos QR, que pueden escanearse con la cámara del teléfono para identificar al destinatario de una transferencia o realizar un pago en un comercio.

El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresa a la aplicación con tu usuario y contraseña.

2. Selecciona el ícono de «Transferencias», ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.

3. Presiona el ícono identificado con la leyenda «QR».


4. Selecciona la opción «Abrir cámara».

5. Escanea el código QR de la persona a la que deseas transferir dinero o del comercio donde realizarás el pago.

6. Verifica el monto y confirma la operación.

Al terminar cualquiera de los dos procedimientos, recibirás un comprobante digital de la transacción, así como una notificación de la operación realizada.

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Qué otras funciones tiene la nueva aplicación del Banco del Bienestar

Antes de la actualización, la aplicación se utilizaba principalmente para consultar el saldo. Ahora incorpora más herramientas para administrar el dinero desde el teléfono.

Además de las transferencias y los pagos digitales, la aplicación permite:

- Recibir pagos mediante códigos QR, sin necesidad de proporcionar directamente los datos de una cuenta bancaria.

- Consultar movimientos correspondientes al mes actual y al anterior.

- Recibir notificaciones de las operaciones efectuadas.

- Localizar sucursales cercanas, incluso cuando el usuario se encuentra fuera de su localidad habitual.

Estas funciones están dirigidas a los usuarios del banco, entre ellos quienes reciben depósitos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Mujeres Bienestar y apoyos como las becas Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro, además del programa Sembrando Vida.

Como referencia del uso de sus servicios digitales, Lamoyi señaló que la aplicación alcanzó 18 millones de usuarios en 2022 y que registra más de un millón de consultas diarias. Entre los objetivos de la institución está ampliar su alcance hasta 43 millones de usuarios, mediante la incorporación de más beneficiarios y las nuevas operaciones disponibles.

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Banco del Bienestar Aplicaciones

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