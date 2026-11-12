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Banco del Bienestar renueva su aplicación para acercar a millones de mexicanos a la economía digital

El director general de la institución bancaria que nació con el gobierno de la Cuarta Transformación informó sobre las nuevas acciones que se podrán realizar a través de la app.
jue 12 noviembre 2026 09:41 AM
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Una mano sostiene un celular con la aplicación del Bando del Bienestar.jpg
La app del banco del Bienestar ya permite realizar transferencias y pagos digitales además de consultar el saldo y movimientos del dinero que se recibe proveniente de los apoyos gubernamentales. (Foto: Facebook / Víctor Lamoyi)

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, informó que a través de la nueva actualización de la aplicación ya se podrán hacer transferencias a otros bancos sin cobro de comisiones, además de realizar y recibir pagos a través del código QR, entre otras acciones disponibles para los celulares de los más de 42 mil beneficiarios que tiene actualmente.

En la Mañanera del Pueblo, el funcionario recordó que el Banco del Bienestar es una de las instituciones bancarias más importantes del país, pues a través de sus tarjetas se deposita el dinero de las pensiones del Bienestar, becas a estudiantes y otros beneficiarios de los programas sociales que otorga el Gobierno federal.

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¿Qué se puede hacer a través de la actualización de la app del Banco del Bienestar?

Víctor Lamoyi recordó que anteriormente los beneficiarios solo podían consultar a través de la app sus saldos y movimientos; sin embargo, con la actualización ya se pueden realizar las siguientes acciones:

  • Realizar transferencias a otras cuentas bancarias
  • Pagos digitales utilizando el código QR
  • Recibir pagos a través del código QR
  • Recibir notificaciones de operaciones.
  • Consulta de movimientos del mes actual y anterior
  • Localizar sucursales más cercanas al lugar en donde esté (si por ejemplo, el usuario está de vacaciones y quiere acudir a una).

Lamoyi explicó que la aplicación alcanzó 18 millones de usuarios en 2022; y a través de ésta se realizan más de un millón de consultas diariamente. Entre los objetivos de la actualización es que mayor gente ingrese a la nueva Ley de Economía Digital que busca ampliar distintas transacciones económicas por vía electrónica.

Con las incorporaciones de nuevos beneficiarios de los distintos programas como el de Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina, Sembrando Vida, las Pensiones del Bienestar a adultos mayores, Jóvenes Escribiendo el Futuro, entre otros, se busca alcanzar 43 millones de usuarios de esta app de la institución bancaria que inició con le gobierno de la Cuarta Transformación.

Nuestra misión también es acercar los beneficios de la Economía Digital a toda la población, con ese propósito presentamos la nueva aplicación móvil
Víctor Lamoyi, director del Banco del Bienestar

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El funcionario federal recordó que el Banco del Bienestar cuenta con 3,100 sucursales localizadas en 2,705 localidades en 1,972 municipios.

Lamoyi destacó que en más de mil municipios, el Banco del Bienestar es el único con presencia, ya que hay sucursales tanto en ciudades como en zonas rurales.

Paso a paso para hacer transferencias desde la app del Banco del Bienestar

Paso a paso para realizar una transferencia:

1.- Ingresa a la app

2.- Ingresa el número de tarjeta, número de la cuenta CLABE o número de celular de la persona a transferir.

3.- Captura los datos de la transferencia.

4.- Recibe tu comprobante para guardar o compartir.

Pantalla de un celular con los pasos para realizar transferencias.jpg
Paso a paso para realizar transferencias. (Foto: Captura de pantalla Gobierno de México en YouTube)

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Pagos a través de código QR

Se puede utilizar el código QR tanto para realizar pagos como para recibir dinero.

Víctor Lamoyi aseguró que el Banco del Bienestar es el primero en alinearse con la Nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos

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¿Cómo consultar el saldo en la tarjeta?

A través de la app del Banco del Bienestar que está disponible para los sistemas Android e iOS; también permite ver el qué día cae el recurso a su cuenta, saldos, movimientos, etcétera.

También se puede consultar el saldo a través de la llamada línea del Banco del Bienestar, que es: 800 900 2000, marcar el número 1, poner los 16 dígitos de la tarjeta, más el año de nacimiento, y con eso les estará arrojando el saldo que tienen en su cuenta.

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