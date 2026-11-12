Banco del Bienestar renueva su aplicación para acercar a millones de mexicanos a la economía digital

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, informó que a través de la nueva actualización de la aplicación ya se podrán hacer transferencias a otros bancos sin cobro de comisiones, además de realizar y recibir pagos a través del código QR, entre otras acciones disponibles para los celulares de los más de 42 mil beneficiarios que tiene actualmente.

En la Mañanera del Pueblo, el funcionario recordó que el Banco del Bienestar es una de las instituciones bancarias más importantes del país, pues a través de sus tarjetas se deposita el dinero de las pensiones del Bienestar, becas a estudiantes y otros beneficiarios de los programas sociales que otorga el Gobierno federal.