Usar tu tarjeta Bienestar en cajeros de otros bancos puede salir caro: cuánto cobran de comisión en 2026

Los beneficiarios de los programas del Bienestar reciben sus depósitos en tarjetas del Banco del Bienestar; sin embargo, no todos tienen una sucursal cercana, o bien, deciden sacar el dinero en cajeros de diferentes instituciones bancarias. Estas son las comisiones establecidas para este 2026.
Usar tu tarjeta del Bienestar en cajeros de otros bancos puede salirte caro: estas son las comisiones que te cobran
Los beneficiarios de los programas federales como la del Pensión Bienestar deben conocer cuánto pagarán de comisión si retiran su dinero en otro banco.
jue 22 enero 2026 02:42 PM
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que el monto de las comisiones que las instituciones bancarias aplican por el uso de sus cajeros automáticos, depende en gran medida, de la ubicación y del giro comercial del lugar donde se encuentren instalados.
Además, las comisiones deberán mostrarse en la pantalla, con la finalidad de que el usuario decida si acepta continuar con la operación.
¿Cuáles son las comisiones por retirar dinero?
- Compartamos: 12 pesos
- ABC Capital: 12.93 pesos
- Inbursa: 15 pesos
- Bancoppel: 15.52 pesos
- Banjercito: 16 pesos
- Banbajío: 20 pesos
- Ve por Más: 20 pesos
- Banco Autofin: 20 pesos
- Mifel: 23 pesos
- Banregio: 25 pesos
- CiBanco: 25 pesos
- Banamex: 26.50 pesos
- BBVA: de 29.50 a 33 pesos
- HSBC: 29.90 pesos
- Santander: 27 a 30 pesos
- Scotiabank: 30 pesos
- Afirme: 30 pesos
- Banorte: 30 pesos
- Interbanco: 30 pesos
- Bansí: 35 pesos
- Multiva: 40 pesos
Recomendaciones al sacar dinero de cajeros
La Condusef recomienda a los usuarios de los cajeros automáticos lo siguiente:
- Programa tus necesidades de efectivo y retira la cantidad adecuada.
- Verifica que no existan elementos ajenos o extraños, instalados en la ranura lectora de la tarjeta.
- Tapa el teclado con tu mano cuando vayas a digitar tu NIP.
- Evita utilizar tu tarjeta (crédito o débito), en lugares de dudosa reputación.
- Omite el uso de cajeros (ATM), en lugares obscuros y poco concurridos, sobre todo por la noche.
- De preferencia utiliza cajeros ubicados en sucursales bancarias propias de tu banco emisor para evitar pagar comisiones.
- En caso de utilizar un cajero distinto a tu banco emisor, recuerda que las comisiones deberán mostrarse en la pantalla, con la finalidad de que el usuario decida si acepta continuar con la operación.
- Guarda tus recibos, ya que con ellos podrás verificar las operaciones que aparezcan en tu estado de cuenta y detectar cualquier anomalía a tiempo.
