Medicina prenatal, la mejor forma de asegurar la salud del futuro bebé

Gracias a los avances que la ciencia ha tenido en años recientes, hoy es posible anticipar algunas enfermedades antes del nacimiento del bebé. La genómica, las técnicas de diagnóstico por imagen y la medicina molecular son herramientas de gran ayuda durante el embarazo, a fin de que los bebés nazcan en las mejores condiciones posibles.

Para el biólogo David Palencia existe una gran preocupación, sobre todo en el nacimiento de niñas y niños con defectos congénitos. “Es común la incertidumbre de los padres sobre la posibilidad de una condición no diagnosticada, como el síndrome de Down o trastorno del desarrollo neurológico; por eso, es fundamental llevar un embarazo bien monitoreado por un especialista a lo largo de los tres trimestres de gestación”. Y es que, aunque la mayoría de los embarazos no tienen complicaciones, hay un porcentaje que sí.