Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reunieron en Alaska en el primer encuentro bilateral desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Aunque la reunión fue calificada como productiva por ambos mandatarios, no se alcanzaron acuerdos definitivos para poner fin a la guerra en Ucrania.
Trump aseguró que, si bien no se resolvieron todos los puntos, la reunión permitió avances importantes y estableció las bases para futuras conversaciones y negociaciones.
Publicidad
Trump hablará ahora con la OTAN y Zelenski
“Estamos deseosos de terminar con la guerra, hemos hecho un gran progreso, una relación fantástica con Putin. Fue una reunión muy productiva, varios acuerdos, no llegamos al fin del conflicto con Ucrania, pero estamos dialogando y avanzando”, dijo el republicano.
El mandatario estadounidense agregó que ahora transmitirá lo discutido al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, a la OTAN y a otros líderes mundiales.
Putin celebra el reinicio de la relación
Putin, por su parte, celebró que se haya retomado la relación con Estados Unidos y destacó los primeros acuerdos alcanzados, aunque enfatizó que no se resolvieron los más importantes.
Trump y Putin calificaron la reunión como un “buen inicio” y coincidieron en la necesidad de continuar el diálogo. Putin invitó a Trump a una próxima reunión en Moscú, aunque el mandatario estadounidense no confirmó la fecha y bromeó sobre la “petición caliente”. Ninguno de los dos aceptó preguntas de la prensa.
Ambos líderes coincidieron en que la reunión marca un paso positivo hacia la normalización de las relaciones bilaterales, con expectativas de avanzar en acuerdos comerciales, cooperación en seguridad y, eventualmente, en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto en Ucrania.