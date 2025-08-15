Trump hablará ahora con la OTAN y Zelenski

“Estamos deseosos de terminar con la guerra, hemos hecho un gran progreso, una relación fantástica con Putin. Fue una reunión muy productiva, varios acuerdos, no llegamos al fin del conflicto con Ucrania, pero estamos dialogando y avanzando”, dijo el republicano.

El mandatario estadounidense agregó que ahora transmitirá lo discutido al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, a la OTAN y a otros líderes mundiales.

Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de continuar el diálogo político, comercial y de seguridad. (Foto: Kevin Lamarque/Reuters)

Putin celebra el reinicio de la relación

Putin, por su parte, celebró que se haya retomado la relación con Estados Unidos y destacó los primeros acuerdos alcanzados, aunque enfatizó que no se resolvieron los más importantes.

“Quiero esperar que el acuerdo al que hemos llegado nos ayudará a avanzar hacia la paz con Ucrania, y esperamos que Kiev y las capitales europeas reciban esto de manera constructiva”, señaló.

El presidente ruso insistió en que la seguridad de Ucrania debe ser garantizada, pero que cualquier solución debe atender las demandas y preocupaciones de Rusia.

La reunión marca un primer paso hacia la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. (Kevin Lamarque/REUTERS)

Culpan a Biden por falta de acuerdos

El líder ruso recordó que durante la administración anterior, encabezada por el democrata Joe Biden, hubo falta de cooperación que llevó a la escalada del conflicto.

“En 2022 traté de convencer a mi colega estadounidense de que la situación no debía llegar hasta este punto. Hoy, con Trump, estoy seguro de que no habría habido guerra”, afirmó.

También destacó la posibilidad de cooperación en comercio, desarrollo conjunto en el Ártico y fortalecimiento de relaciones políticas y de seguridad.

El presidente Trump coincidió en que durante la administración de Biden se perdieron avances, ya que se atribuía toda la culpa a Rusia, lo que dificultó alcanzar acuerdos.

Trump y Putin, un buen inicio

Trump y Putin calificaron la reunión como un “buen inicio” y coincidieron en la necesidad de continuar el diálogo. Putin invitó a Trump a una próxima reunión en Moscú, aunque el mandatario estadounidense no confirmó la fecha y bromeó sobre la “petición caliente”. Ninguno de los dos aceptó preguntas de la prensa.

Ambos líderes coincidieron en que la reunión marca un paso positivo hacia la normalización de las relaciones bilaterales, con expectativas de avanzar en acuerdos comerciales, cooperación en seguridad y, eventualmente, en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto en Ucrania.