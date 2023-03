El club español de futbol FC Barcelona está reconsiderando el tamaño de una emisión de deuda planificada para financiar la remodelación de su estadio, según personas familiarizadas con el asunto.

El club busca reducir el tamaño total de la colocación, que tendría una calificación BBB, más baja de lo que buscaba inicialmente, en medio de un tibio apetito por parte de los inversionistas, dijeron las personas que pidieron no ser nombradas porque el asunto no es público. Aún no se ha tomado una decisión final, pero el club también podría optar por apegarse al plan original, que tenía vencimientos más largos y se esperaba que Kroll Bond Rating Agency le otorgara la calificación BBB+.