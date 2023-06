¿Qué hacer para que el cigarro sea cuestión del pasado?

¿Qué son los productos sin humo o las alternativas sin humo?

A nivel mundial existen varios tipos de productos novedosos que no producen humo pero que permiten a los usuarios seguir consumiendo nicotina, por ejemplo, el snus (bolsitas de tabaco), calentadores de tabaco, vapeadores y cigarros electrónicos. Todos tienen en común que suministran tabaco y/o nicotina a quienes las usan, pero sin combustión y sin humo, por lo que se reduce la exposición a los químicos que se producen al quemar dichas sustancias, y que están asociados a la mayoría de las enfermedades cuya principal causa es fumar.

El principal daño asociado a fumar no proviene de la nicotina, sino de la combustión. Al eliminar el humo, los productos sin humo, como los productos de tabaco calentado y los vapeadores, reducen hasta en 95 % la exposición a las sustancias tóxicas presentes en el humo del cigarro, según el estudio “E-cigarettes around 95% less harmful than tobacco estimates landmark review”, publicado por el gobierno del Reino Unido.

Incluso, la evidencia científica en Estados Unidos revela que existen menores índices de toxicidad entre usuarios de productos sin humo. En 2020 la FDA autorizó que ingresaran al mercado del país algunos productos alternativos al cigarro que reducen la exposición a los químicos dañinos.

En México existen 16 millones de fumadores adultos que pudieran beneficiarse de la actualización de las políticas de control de tabaco para regular los productos sin humo. Una de las acciones clave que debe impulsarse en el país es la protección de los menores, ya que ningún producto de tabaco y/o nicotina es para ellos. Al mismo tiempo, es necesario contar con un marco estricto de control sanitario para quienes desean cambiar a estas alternativas.

Recuerda que la mejor opción será siempre dejar de fumar, pero para quienes deciden no hacerlo, existen mejores alternativas al cigarro. No pierdas la oportunidad de conocer más información sobre los productos sin humo, ingresa a futurosinhumo.com.mx