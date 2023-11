Janneth Quiroz, directora de análisis económico y bursátil de Monex, dijo que la reacción positiva del peso ayudó a perforar el soporte de los 17.90 unidades y aumenta la probalidad de alcanzar el siguiente nivel de los 17.70 pesos.

"Estamos viendo una reacción positiva por parte de los mercados y los inversionistas en donde no se tenía descontado que se aumentara la tasa de interés, sin no la decisión estuvo en línea con lo proyectado por parte de los mercados; sin embargo, se temía que hubiera algunos señales contundentes sobre la posibilidad de que se diera un alza en la reunión de diciembre, esto al no tener una señal contundente", indicó Quiroz.

En cuanto a las expectativas sobre la próxima decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), los ejecutivos de Grupo Financiero Banorte esperan un primer recorte de la tasa de interés referencial por parte del Banco de México en mayo de 2024, mientras prevén que el peso permanecerá estable lo que queda de año.

Con respecto a la moneda local, el director general de Banorte, Marcos Ramírez señaló que, a pesar de la reciente volatilidad en los mercados, Banorte espera que el peso se mantenga estable el resto de 2023 con una estimación de 17.90 por dólar para fin de año desde su actual nivel de 17.80 unidades.