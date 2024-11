Elección de EU puede llevar al tipo de cambio a 20.42 pesos

Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver, sostuvo que el tipo de cambio “mantendrá una alta volatilidad ante las noticias que vayan apareciendo en torno a los resultados electorales estadounidenses” y la paridad podría moverse entre los 19.90 y los 20.41 pesos por dólar.

Si Trump llega a la Casa Blanca puede haber una depreciación que lleve a la moneda mexicana a cotizar entre 20.80 y 21 pesos por dólar; si la vencedora es Kamala Harris, el tipo de cambio puede moverse hacia los 19.30 pesos, anticipó Ricardo Bravo, subdirector de renta fija y cambio de Vector.

“Serán de vital importancia los resultados de la Cámara y del Senado, los cuales podrían influir ampliamente en el tipo de cambio”, añadió.

Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX Latam, refirió que el dólar podría moverse entre 19.70 y 20.42 pesos. “Una victoria de Donald Trump podría ejercer presión sobre el peso debido a sus políticas de línea dura en comercio y migración, generando incertidumbre a corto plazo. Si Kamala Harris resulta ganadora, el peso podría llegar a fortalecerse moderadamente gracias a una política más predecible y orientada a la cooperación regional, lo que inspiraría confianza y favorecería la estabilidad de la moneda”, sostuvo.

Por su parte, CIBanco refiere que, si se confirma la victoria de Donald Trump, el tipo de cambio podría alcanzar los 21.20 pesos por dólar. Si Kamala Harris resulta ganadora, el peso podría entrar en un “rally de recuperación” y acercarse, eventualmente, a cotizaciones cercanas a los 19.20 pesos.

El anuncio de la Fed, el próximo jueves, también tendrá influencia en el tipo de cambio. “En menor medida también podría reaccionar a la publicación del dato de inflación al consumidor de México para octubre”, anticipó Ángel Huerta, analista económico de Grupo Financiero BX+.

“Es probable que la cotización del tipo de cambio se viera presionada por la expectativa de que el Fed tiene poco margen para seguir relajando su postura monetaria, reforzada por: i) el dato del PIB 3T24 de Estados Unidos, que si bien creció ligeramente por debajo de lo esperado (2.8 t/t an. vs 3.0%), lo hizo por ciertos rubros volátiles, mientras que el consumo se mantuvo sólido, y ii) la nómina no agrícola en Estados Unidos, que aunque decepcionó ampliamente sus estimaciones, se debió a factores atípicos (huracanes, huelgas) y que no reflejan el ciclo económico, por lo que se proyecta que podrían rebotar con fuerza en las próximas lecturas”, detalló Huerta.

El mercado espera que el banco central estadounidense recorte 25 puntos base su tasa de interés de referencia. Asimismo, estará atento a la guía futura en cuanto a futuros movimientos de política monetaria y de indicadores económicos.