El S&P 500 y el Nasdaq suben; mercados analizan amenazas arancelarias de Trump

Las acciones de las automotrices Ford F.N y General Motors GM.N -que tienen cadenas de suministro muy integradas en México, Estados Unidos y Canadá- perdían un 2.8% y un 7%, respectivamente.

Sin embargo, algunos analistas afirmaron que las amenazas podrían utilizarse únicamente como herramienta de negociación.

"En este momento es probablemente demasiado pronto para decirlo. Pero no creo que sea algo que haya terminado y no me extrañaría que al llegar el nuevo año, de repente, esto se convierta en un gran problema", dijo Joe Saluzzi, codirector de negociación de renta variable de Themis Trading.

A las 15:31 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 286.31 puntos, o un 0.64%, a 44,448.70 unidades, el índice S&P 500 .SPX ganaba 11.14 puntos, o un 0.19%, a 5,998.51 unidades, mientras que el Nasdaq subía 78.49 puntos, o un 0.41%, a 19,133.33 unidades.

Las subidas de grandes empresas como Nvidia NVDA.O, Microsoft MSFT.O y Apple AAPL.O impulsaban al sector de la tecnología de la información .SPLRCT y también el Nasdaq, de gran peso tecnológico.

El Dow se veía lastrado por los descensos de Amgen AMGN.O, que perdió un 11.5% después de que su medicamento experimental contra la obesidad no cumplió las expectativas.

Las minutas de la reunión de principios de mes del banco central centrarán la atención de la jornada. El miércoles se publicará el índice de gasto en consumo personal.

Los analistas señalan que las políticas comerciales y fiscales de Trump, aunque se consideran positivas para las empresas y el crecimiento económico, podrían avivar las presiones inflacionarias y ralentizar el ciclo de relajación de la política monetaria de la Fed.

El presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, normalmente considerado un funcionario de línea dura en el banco central estadounidense, dijo que está abierto a recortar las tasas de interés de nuevo el próximo mes.