Fibra Next espera condiciones óptimas para su OPI, pese al visto bueno del SAT

En ese sentido, recordó que en diciembre hubo una reunión con inversionistas, quienes manifestaron su interés por México y por el sector inmobiliario industrial, “sin haber mencionado precios”.

Agregó que no ve una ventana de oportunidad para lanzar la OPI debido a la volatilidad que ha habido en los mercados desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos.

“No vemos una ventana antes de la segunda mitad de marzo”, una vez que pase el mes durante el que estará en pausa el tema de los aranceles de EU a las importaciones mexicanas.

“Han habido algunas cosas que se han movido desde que empezamos el proceso (noviembre 2023) al día de hoy, y haremos los ajustes necesarios. No quiero dejar la idea de que vamos a lanzar la oferta mañana”, complementó Jorge Pigeon, VP de mercados de capital y relación con inversionistas de Funo.

“Buscamos que tanto Funo como Next tengan un apalancamiento sano” y transacciones atractivas para el mercado”, agregó, sin ofrecer más detalles respecto a la deuda.

Los directivos aseguraron que están listos para lazar la OPI en el momento en el que se presente la ventana.

El tamaño de la OPI será parecida a lo que pensaron en 2023, en torno a un billón de dólares, “pero todavía no tenemos esa información” y algunas condiciones del mercado han cambiado. Precisó también que no se hará una escisión, sino que, tal como se planteó originalmente, el plan es una fusión de Next y Uno.

Al preguntar si las medidas de Donald Trump -reducción de impuestos y otros incentivos fiscales- para que las empresas regresen a Estados Unidos le reste atractivo a México, Robina señaló que no duda que alguna fabrica se mude a EU. Sin embargo, “no me imagino que General Motors, que tiene décadas montada en Coahuila, mueva su planta. Se tardan décadas en volverla a armar. Entonces, para cuando estén planeando mover una planta, Trump ya está fuera”, adelantó Gonzalo Robina.

Además, agregó, si se mudan las empresas a EU se encarecerán los productos y serán los consumidores -muchos votantes de Trump- terminarán pagando el encarecimiento de productos.

Sobre la extensión que manejará Next, Robina detalló que, Fibra Uno cuenta con 6.2 millones de metros cuadrados, más 1.5 millones de metros cuadrados del Portafolio Jupiter y reservas de tierra por hasta otros 5 millones de metros cuadrados. En un lapso de entre tres y cinco años se podría hablar de un portafolio de 15 millones de metros cuadrados.