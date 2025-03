Guerra comercial y temor por recesión en EU abonan a volatilidad en mercados

Entre los eventos que han movido los mercados en las últimas jornadas, lo que más incertidumbre provoca es la posible desaceleración o recesión en Estados Unidos, apuntó Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base.

Si a la economía le va mal, lo mismo ocurre con las empresas; venden menos, sus márgenes se reducen y eso hace que las valuaciones caigan, explicó Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton.

Existen excepciones y hay productos cuyos precios aumentan cuando hay una recesión.

En escenarios como este, los inversionistas tienden a moverse activos considerados refugio, como el dólar, el oro, entre otros.

El oro superó este viernes la barrera de 3,000 dólares por onza . Su precio llegó a la cifra récord de 3,004.94 dólares.

Lo anterior derivó en incertidumbre en los mercados, señalan analistas.

“La incertidumbre no es buena para los mercados. Los mercados no saben digerir, o no les gusta enfrentar la incertidumbre. Por lo tanto, en estos momentos prefieren mantenerse al margen, incluso vender antes de poner más dinero en la mesa y ver qué pasa”, dijo Gonzali en un webinar.

“La incertidumbre puede ser inquietante, especialmente para los inversionistas de los países afectados por los aranceles, y puede generar mayor volatilidad a medida que los mercados procesen las noticias”, apuntó Vanguard en un reporte.

Durante la guerra comercial la incertidumbre se mantendrá, y eso se traducirá en volatilidad y momentos como los registrados durante esta semana, coinciden analistas.

“ Nasdaq bajó 4%, el S&P bajó 2.5% y Tesla 16% . Esto va a seguir mientras la guerra comercial siga, y la guerra comercial va empezando”, apuntó Gonzali.

“No está muy claro si Trump sigue con los aranceles qué le va a pasar a la tasa de interés. A lo mejor la Reserva Federal no pueda recortar tantas veces la tasa de interés este año; al permanecer alta no se incentiva el aumento en el precio de las acciones”, destacó Siller.

El mercado se anticipa

Los mercados se mueven por expectativas, no se esperan a que un dato se haga público, se adelantan a los hechos.

En caso de que el movimiento fue más bajo o más alto de lo que se esperaba, los mercados ajustan a la nueva realidad, apuntó Gonzali.