Mercados

El peso opera estable tras datos de inflación en EU

El Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos subió 0.2% el mes pasado, tras avanzar 0.3% en junio. En los 12 meses transcurridos hasta julio, el IPC avanzó 2.7% luego de subir 2.7% en junio.
mar 12 agosto 2025 08:56 AM
La moneda MXN= cotizaba en 18.64 por dólar, casi sin cambios frente a las 18.64 unidades del precio de referencia de LSEG del lunes.

El peso mexicano registraba ligeros cambios el martes mientras los inversionistas asimilaban cifras que mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron moderadamente en julio.

La moneda MXN= cotizaba en 18.64 por dólar, casi sin cambios frente a las 18.64 unidades del precio de referencia de LSEG del lunes.

El Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos subió 0.2% el mes pasado , tras avanzar 0.3% en junio. En los 12 meses transcurridos hasta julio, el IPC avanzó 2.7% luego de subir 2.7% en junio. El mercado esperaba un alza de 0.2% y 2.8% interanual.

Los datos dejaron intactos los argumentos a favor de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en su reunión del mes que viene, según las apuestas de los operadores de futuros ligados al tipo de interés oficial del banco central estadounidense.

Bolsa mexicana retrocede

La bolsa mexicana descendía el martes mientras los inversionistas digerían un esperado informe de inflación en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado local, bajaba 0.10% a 58,283.69 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la concesionaria de autopistas Pinfra PINFRA.MX encabezaban las pérdidas, con un 1.76% menos a 236.75 pesos, seguidos por los de la gigante de medios Grupo Televisa TLEVISACPO.MX, que restaban un 1.71% a 8.60 pesos.

