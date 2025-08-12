El peso opera estable tras datos de inflación en EU

El Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos subió 0.2% el mes pasado , tras avanzar 0.3% en junio. En los 12 meses transcurridos hasta julio, el IPC avanzó 2.7% luego de subir 2.7% en junio. El mercado esperaba un alza de 0.2% y 2.8% interanual.

Los datos dejaron intactos los argumentos a favor de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en su reunión del mes que viene, según las apuestas de los operadores de futuros ligados al tipo de interés oficial del banco central estadounidense.

Bolsa mexicana retrocede

La bolsa mexicana descendía el martes mientras los inversionistas digerían un esperado informe de inflación en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado local, bajaba 0.10% a 58,283.69 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la concesionaria de autopistas Pinfra PINFRA.MX encabezaban las pérdidas, con un 1.76% menos a 236.75 pesos, seguidos por los de la gigante de medios Grupo Televisa TLEVISACPO.MX, que restaban un 1.71% a 8.60 pesos.