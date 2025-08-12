Trump cita un "importante proceso judicial" contra Powell de la Fed

"Jerome 'Demasiado tarde' Powell debe bajar YA las tasas", escribió Trump en su plataforma de redes sociales.

Trump se muestra cada día más impaciente con la influyente institución monetaria y ha insultado varias veces a Powell, a quien él mismo nombró para el cargo durante su primer mandato (2017-2021).

Pide a los gobernadores de la Fed que lo destituyan. En julio inspeccionó las obras de renovación de la sede de la institución en Washington, que considera demasiado costosa.

"Considero permitir que se inicie una importante demanda contra Powell debido a su trabajo horrible y sumamente incompetente en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal", escribió Trump este martes en su plataforma Truth Social.

La visita de julio al lugar dio lugar a una escena insólita: Trump y Powell, uno junto al otro, con cascos de seguridad.

Powell negó con la cabeza cuando Trump leyó un documento que indica que el coste de las renovaciones ha ascendido a 3,100 millones de dólares.

Luego corrigió al presidente. La Reserva Federal estima la factura en 2,500 millones de dólares.

"Tres mil millones de dólares por un trabajo que debería haber costado 50 millones de dólares", insistió Trump este martes.

Powell, uno de los 12 miembros del comité de tasas de interés de la Reserva Federal, debe presidir la institución hasta mayo de 2026, pero podría permanecer como gobernador durante más tiempo, hasta enero de 2028.

Trump quiere nombrar en su puesto a alguien más cercano a sus ideas.

Recorte de tasas de la Fed en septiembre se ve encaminado tras datos del IPC

Un alza moderada de los precios al consumo el mes pasado deja intactos los argumentos a favor de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal el mes que viene, apostaron el martes los operadores de futuros ligados al tipo de interés oficial de la Fed.

El índice de precios al consumo subió un 2.7% en julio con respecto al año anterior, según informó el Departamento del Trabajo en su informe mensual, al mismo ritmo que en junio y un poco por debajo del 2,8% que esperaban economistas.

Los futuros de los fondos de la Fed siguieron apostando por recortes de tasas en septiembre y diciembre.

Con información de Reuters y AFP