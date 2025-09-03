El peso repunta tras informe del mercado laboral de EU

La moneda local MXN= cotiza en 18.66 unidades, con una ganancia de 0.18% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando retrocedió un 0.33%.

Está previsto que más tarde en el día, la Reserva Federal publique su Libro Beige. Además el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, y el jefe de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, hablarán en diversos foros.

En México, destaca la divulgación de cifras que mostraron una mejora de la confianza de los consumidores en agosto.

Bolsa mexicana desafía nuevos máximos

La bolsa mexicana subía el miércoles por tercera jornada consecutiva anotando un nuevo récord máximo, mientras los inversionistas asimilaban un reporte sobre las ofertas de empleo en Estados Unidos.

A las 8.25 hora local (1425 GMT), el índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, avanzaba un 0.11% a 59,814.27 puntos, aunque poco antes llegó a ascender a un nuevo máximo histórico de 60,120.44 unidades.

