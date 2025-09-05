Los datos mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto, mientras que la tasa de desempleo aumentó a 4.3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban suavizando y cimentando el caso de un recorte de tasas de interés por parte de la Fed este mes.

El oro, que no paga intereses, tiende a brillar cuando las tasas son bajas y la incertidumbre elevada, lo que lo convierte en el activo preferido de los inversores que buscan seguridad.

China e India son los principales consumidores de oro. La demanda física de oro en estos dos países cayó esta semana debido a unos precios récord. GOL/AS

Los datos del banco central chino sobre las reservas de oro de agosto, que se publicarán el domingo, no alcanzarán los máximos históricos de septiembre, pero podrían arrojar más luz sobre el modo en que la demanda de los bancos centrales se ha visto afectada por los elevados precios de los lingotes.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado XAG= subía 1%, a 41.09 dólares la onza, y se encaminaba a su tercera subida semanal consecutiva.

El platino XPT= ganaba 2.2% a 1,396.97 dólares y el paladio XPD= bajaba 0.2% a 1,125.44 dólares.