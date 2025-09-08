La BMV anota nuevo récord, en la antesala del paquete económico

Está previsto que hoy por la noche la Secretaría de Hacienda entregue al Congreso el paquete, que incluye los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, así como los Criterios de Política Económica, un documento con expectativas macroeconómicas oficiales.

El tipo de cambio cerró en 18.65 pesos por dólar casi al final de los negocios, con una ganancia de 0.29% en comparación con el cierre del viernes.

El peso fue impulsado por un debilitamiento global del dólar debido a expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a recortar las tasas de interés a partir de su siguiente encuentro de la próxima semana.

Aun así, el peso se ha mantenido oscilando en un estrecho rango entre 18.50 y 18.87 en el que viene operando desde hace unas semanas.

"Creo que podríamos seguir dentro de esa lateralidad, aunque hay situaciones relevantes como hoy, por ejemplo, el paquete presupuestal, en el que se esperaría que se refleje el hecho de que el Gobierno va a mantener finanzas sanas", opinó Jacobo Rodríguez, especialista de la firma Roga Capital.

"Por un lado será relevante ver cuáles son las prioridades de gasto gubernamentales y de dónde están estimando obtener esos recursos, pero sobre todo en cuánto se estima el déficit (fiscal) para el próximo año", agregó.

Durante el día, la calificadora de riesgo crediticio S&P Global Ratings confirmó la nota soberana de México en "BBB", con una perspectiva "estable". Moody's, por su parte, elevó la calificación de la petrolera estatal Pemex a "B1", con perspectiva "estable".

La BMV sube a nuevo récord

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX ascendió un 0.28%, a un nuevo récord de cierre de 60,649.76 puntos, revirtiendo sus pérdidas iniciales.

Analistas creen que hacia adelante la bolsa podría seguir en búsqueda de nuevos niveles máximos. "Aún tiene potencial para subir", afirmó Humberto Calzada, economista en jefe de la firma Rankia Latinoamérica.

"La parte turbulenta del tema Trump con los aranceles ya pasó y ahora lo que viene hacia adelante puede ser positivo", agregó, destacando factores como la próxima revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) como los principales motores del mercado.

Los títulos de la aseguradora Quálitas encabezaron las alzas de la sesión con un 3.95% más a 180.12 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que sumaron un 3.01% a 742.77 pesos.

Por el contrario, destacaron los papeles de la petroquímica Controladora Alpek entre las firmas con peor desempeño, con un 3.97% menos a 2.42 pesos, después de que se dio a conocer el viernes preliminarmente que serían retirados de la muestra del S&P/BMV IPC, como parte de su rebalanceo semestral.

Con información de Reuters