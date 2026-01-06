Este martes, Mónica Alfaro y Diana Gante te cuentan que Nicolás Maduro, quien es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, se declaró no culpable ante la justicia en Nueva York, y Delcy Rodríguez fue investida como presidenta encargada de Venezuela.
Maduro se declara no culpable en corte de Estados Unidos
El derrocado presidente de Venezuela se declaró no culpable en su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 06 enero 2026 07:06 AM
También tocan otros temas de interés:
- Mercado duda que empresas estadounidenses accedan a crudo venezolano rápidamente y el petróleo sube
- ¿Pemex tendría que preocuparse por las declaraciones de Trump tras la detención de Maduro?
- El ataque a Venezuela y la detención de Maduro dividen opiniones en el Congreso
- La reforma electoral, el reto de Sheinbaum y Morena para este 2026
- La longevidad es el nuevo negocio de la tecnología
