BMV pone en marcha nuevo sistema que dará más seguridad a inversiones en bonos

De este modo, señaló la BMV en un comunicado, México se coloca en línea con estándares internacionales que buscan reducir riesgos, atraer más inversionistas y facilitar operaciones electrónicas en el mercado de valores.

Atraerá más inversiones al mercado de deuda

La CCV funciona como “árbitro” en las operaciones, se coloca en medio de quienes compran y venden, garantizando que se cumpla la transacción incluso en escenarios de volatilidad. Eso significa más certeza para los inversionistas, menos errores y menores costos para las instituciones financieras.

Además, este sistema elimina la necesidad de que los bancos o casas de bolsa tengan que firmar acuerdos bilaterales de crédito, lo que abre la puerta a que más jugadores, incluso internacionales, participen en el mercado mexicano de deuda.

En febrero pasado, en entrevista con Expansión, Jorge Alegría, director general de la BMV, adelantó que esta cámara de deuda marcaría un cambio en el mercado al pasar de negociaciones bilaterales entre grandes bancos a un esquema multilateral administrado por la bolsa.

"Lo que hace la cámara es que el sistema sea más seguro y consuma menos capital”, explicó entonces, al anticipar que los Bonos M serían el punto de partida para un mercado electrónico de deuda más abierto.

Además, ofrece igualdad de condiciones, elimina barreras de entrada y la necesidad de líneas de crédito bilaterales, facilitando la inclusión financiera y facilita la incorporación de la negociación electrónica y anónima BMV

En esta primera etapa, la CCV cubrirá solo los Bonos M. Más adelante, se espera que incluya otros instrumentos de deuda gubernamental y operaciones de reporto. La BMV trabajará con bancos y casas de bolsa para que se integren al nuevo esquema de liquidación.