Las opciones se negociarán en México, se compensarán y estarán garantizadas en pesos y complementarán la negociación en efectivo de acciones extranjeras a nivel local, añadió.

Estamos invirtiendo dinero en tecnología para permitir un mercado de opciones más activo para las acciones en México Jorge Alegría, director general del Grupo BMV.

El directivo asumió el cargo el año pasado con la tarea de aumentar la liquidez en una bolsa en decadencia y revitalizar las operaciones, ya que varios grandes nombres se han ido en los últimos años.

Por otra parte, el operador bursátil con sede en Ciudad de México espera un repunte en las cotizaciones de empresas pequeñas y medianas a través de vehículos de adquisición de propósito especial, o SPAC, como se les conoce popularmente.

México cuenta con sus propios vehículos de inversión que cotizan en bolsa, denominados CKDs (Certificados de Capital de Desarrollo) o CERPIs (Certificados de Proyectos de Inversión) y en gran medida operan fideicomisos de infraestructura alojados por administradores como Mexico Infrastructure Partners, Credit Suisse y BlackRock.

Alegría espera que las nuevas reglas de cotización simplificadas de México ayuden a más empresas medianas a salir a bolsa en el corto plazo y que el primer acuerdo bajo el nuevo marco se lance a fines de este año.

A fines de 2023, México lanzó nuevas reglas que facilitarían que las empresas más pequeñas busquen cotizaciones en el mercado de valores y que las empresas que cotizan en bolsa puedan buscar acuerdos como ofertas de seguimiento y emisiones de deuda.

Las nuevas regulaciones formaron parte de un esfuerzo radical para revitalizar los mercados de capitales mexicanos, que han tenido dificultades para atraer grandes OPI en los últimos años.

El año pasado, el minorista local BBB Foods TBBBN.MX decidió buscar cotizar en las bolsas estadounidenses para aprovechar valoraciones más altas, en lugar de lanzar una venta de acciones en México.

Sin embargo, Grupo BMV espera presenciar un repunte en la actividad de OPI en el país gracias a las nuevas reglas de cotización.

La aerolínea mexicana Aeroméxico y la unidad minorista de Citi en el país, Banamex, están entre los nombres de alto perfil que se espera que ingresen a los mercados de OPI en el corto plazo, aunque ambas ya han planteado cotizar en Nueva York.