Alphabet se unió a empresas como Apple AAPL.O, fabricante del iPhone, y Microsoft MSFT.O que también han alcanzado valoraciones de 3 billones de dólares. Nvidia, líder en inteligencia artificial NVDA.O, ha superado la barrera de los 4 billones de dólares.

El último impulso para la matriz de Google fue la sentencia de un juez federal estadounidense que permitió a la empresa mantener el control de su navegador Chrome y del sistema operativo para móviles Android, lo que marca un momento crucial para el gigante tecnológico, cuyo dominio en los ecosistemas de búsqueda y móvil ha sido objeto de escrutinio durante mucho tiempo.

La confianza de los inversores también se vio reforzada después de que la unidad de computación en la nube de la empresa registró un aumento de casi el 32% en los ingresos del segundo trimestre, superando las expectativas a medida que las inversiones en chips propios y el modelo de inteligencia artificial Gemini empezaban a dar sus frutos.