Mercados

Alphabet alcanza por primera vez los 3 bdd de capitalización bursátil

Alphabet se unió a empresas como Apple, fabricante del iPhone, y Microsoft, que también han alcanzado valoraciones de 3 billones de dólares.
lun 15 septiembre 2025 08:54 AM
wall street optimismo
Alphabet, matriz de Google GOOGL.O, alcanzó el lunes por primera vez una capitalización bursátil de 3 billones de dólares, impulsada por el renovado optimismo en torno a la Inteligencia Artificial y una resolución antimonopolio favorable.

Las acciones de clase A de la empresa subían 4.6% a 251.88 dólares, mientras que las de clase C ganaban un 4.5% a 252.3 dólares, cotizando ambas en máximos históricos.

El último impulso para la matriz de Google fue la sentencia de un juez federal estadounidense que permitió a la empresa mantener el control de su navegador Chrome y del sistema operativo para móviles Android, lo que marca un momento crucial para el gigante tecnológico, cuyo dominio en los ecosistemas de búsqueda y móvil ha sido objeto de escrutinio durante mucho tiempo.

La confianza de los inversores también se vio reforzada después de que la unidad de computación en la nube de la empresa registró un aumento de casi el 32% en los ingresos del segundo trimestre, superando las expectativas a medida que las inversiones en chips propios y el modelo de inteligencia artificial Gemini empezaban a dar sus frutos.

