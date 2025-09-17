El peso y la bolsa retroceden a la espera de decisión de la Reserva Federal

El tipo de cambio cotizaba en 18.27 pesos por dólar, con un marginal retroceso de 0.05% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

Se espera que el banco central estadounidense reduzca la tasa de interés en al menos 25 puntos básicos, un movimiento descontado por los inversores después de que una serie de indicadores económicos mostraran un debilitamiento del mercado laboral.

Más temprano, la Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó que la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos y los permisos para futuras edificaciones cayeron en agosto, en medio de un exceso de casas nuevas sin vender y un mercado laboral cada vez más débil, y pese a la caída de las tasas hipotecarias.

BMV abre a la baja

La bolsa mexicana retrocedía el miércoles, después del feriado del martes por la conmemoración de la Independencia de México, mientras los inversores aguardan el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde en la jornada.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC cayó en la apertura un 0.06% a 62,063.21 puntos, tras tocar el lunes un nuevo máximo histórico y registrar su tercera jornada consecutiva de ganancias.

Los títulos del conglomerado químico industrial Orbia encabezaban las pérdidas, con un 1.71% menos a 15.55 pesos, seguidos por el operador aeroportuario OMA, que restaban un 1.65% a 246.26 pesos. El gigante de medios Televisa, con un avance de un 2.98% a 10.70 pesos, era el que más ganaba al inicio de la jornada.

Con información de Reuters