Acciones de Grupo Nutrisa repuntan tras débil debut bursátil

Las acciones de la firma mexicana Grupo Nutrisa avanzaban el viernes recuperando parte del terreno cedido en su primer día de negociaciones en su regreso al mercado bursátil, cuando llegaron a hundirse cerca de un 20%.
Las acciones de la compañía aún se encontraban por debajo del precio de salida de 6.15 pesos que fijó para su regreso a la bolsa.
vie 19 septiembre 2025 08:53 AM
Los títulos de Grupo Nutrisa NUTRISAA.MX, que aglutina marcas como la cadena de productos naturistas Nutrisa, las cafeterías Cielito Querido Café y las dulcerías Chilim Balam, subían un 7.31% a 5.87 pesos.
El jueves, los papeles llegaron a debilitarse hasta 4.95 pesos.
Las acciones de la compañía aún se encontraban por debajo del precio de salida de 6.15 pesos que fijó para su regreso a la bolsa luego de su escisión de la productora de alimentos Grupo Herdez HERDEZ.MX, que cotizaban estables en 64 pesos.
"Hacia adelante, la separación permitirá que cada compañía enfoque su estrategia y busque generar valor de manera independiente", dijo la casa de bolsa GBM.
