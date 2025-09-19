Acciones de Grupo Nutrisa repuntan tras débil debut bursátil

Los títulos de Grupo Nutrisa NUTRISAA.MX, que aglutina marcas como la cadena de productos naturistas Nutrisa, las cafeterías Cielito Querido Café y las dulcerías Chilim Balam, subían un 7.31% a 5.87 pesos.

El jueves, los papeles llegaron a debilitarse hasta 4.95 pesos.

Las acciones de la compañía aún se encontraban por debajo del precio de salida de 6.15 pesos que fijó para su regreso a la bolsa luego de su escisión de la productora de alimentos Grupo Herdez HERDEZ.MX, que cotizaban estables en 64 pesos.

"Hacia adelante, la separación permitirá que cada compañía enfoque su estrategia y busque generar valor de manera independiente", dijo la casa de bolsa GBM.