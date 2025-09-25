El peso mexicano retrocede tras revisión al alza del PIB de Estados Unidos

El tipo de cambio cotizaba en 18.47 pesos por dólar, con una pérdida del 0.36% a medida que el dólar avanzaba frente a una cesta de divisas.

La economía estadounidense se expandió a una tasa anualizada revisada al alza del 3.8% el pasado trimestre. Inicialmente se había informado que el PIB había crecido a un ritmo del 3.3% en el periodo.

Otro reporte mostró que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 14,000 durante la semana finalizada el 20 de septiembre, para una cifra desestacionalizada de 218,000. Economistas encuestados por Reuters anticipaban que las peticiones se situaran en 235,000.

A nivel local, se espera que Banco de México disminuya la tasa clave de interés en 25 puntos básicos para llevarla a un 7.5%, en su anuncio programado para más tarde en el día.

La bolsa mexicana avanzaba el jueves, oscilando muy cerca de sus máximos históricos, impulsada por la publicación de datos mejores a lo esperado del mercado laboral y la economía de Estados Unidos.

La BMV abre al alza tras anotar máximo histórico

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subió un 0.42% a 62,168.33 puntos, poco después de la apertura de los negocios. El miércoles anotó un récord máximo de 62,665.94 unidades.

Los títulos del conglomerado Grupo Carso encabezaban las alzas, con un 2.82% más a 131.79 pesos, seguidos por los del minero Grupo México, que sumaban un 1.81% a 145.58 pesos.