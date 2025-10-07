Acciones de Grupo México se recuperan tras su peor desplome desde 2008

El índice S&P/BMV IPC avanzaba un 0.39% a 60,641.81 puntos, a las 8:20 hora local (1420 GMT), después de haber registrado en la víspera su mayor caída desde abril.

Los títulos de Grupo México GMEXICOB.MX recuperaban un 2.56% a 139.47 pesos. El lunes sufrieron su peor jornada en 17 años tras haber lanzado una oferta para la compra de Grupo Financiero Banamex que no gustó al mercado.

Peso mexicano se deprecia

El peso mexicano se depreciaba el martes ante un fortalecimiento generalizado del dólar debido a la incertidumbre generada por el cierre parcial del gobierno estadounidense, que afrontaba su séptimo día.

La moneda cotizaba en 18.35 unidades, con un retroceso de un 0.12%, luego de dos sesiones de ganancias, en un mercado también con la mira puesta en la participación de distintos funcionarios de la Reserva Federal en diversos actos a lo largo del día.

El cese de actividades de la administración pública mantenía suspendida la publicación de información económica clave, entre ella, el dato de la nómina no agrícola el viernes, un insumo de gran relevancia para calibrar los próximos pasos del banco central. En las dos jornadas anteriores el peso mexicano sumo un retorno cercano al 0.50%.

Con información de Reuters