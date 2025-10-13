Publicidad

Peso mexicano avanza tras dos jornadas de pérdidas

Después de amenazar a China el viernes con un "aumento masivo" de aranceles, Trump afirmó el domingo en sus redes sociales que Washington no quería dañar a Beijing.
lun 13 octubre 2025 08:20 AM
tipo de cambio hoy 10 de septiembre 2025
La moneda MXN= cotizaba en 18.48 por dólar, con una ganancia de 0.5%. En las dos jornadas anteriores sumó un retroceso de 1.3%. (FJZEA/Getty Images/iStockphoto)

El peso mexicano se apreciaba el lunes después de dos sesiones de pérdidas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, matizó la retórica de su nuevo embate arancelario contra China.

La moneda MXN= cotiza en 18.48 por dólar, con una ganancia de 0.5%. En las dos jornadas anteriores sumó un retroceso de 1.3%.

Después de amenazar a China el viernes con un "aumento masivo" de aranceles , Trump afirmó el domingo en sus redes sociales que Washington no quería dañar a Beijing , aliviando preocupaciones de una escalada comercial entre los dos economías más grandes del mundo.

Bolsa mexicana sube

La bolsa mexicana avanzaba el lunes después de dos jornadas de pérdidas, en un mercado con la mira puesta en la publicación esta semana de los primeros reportes de la temporada de resultados del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, ascendía un 0.89% a 61,108.81 puntos. En las dos sesiones previas acumuló un declive del 0.5%.

Con información de Reuters

