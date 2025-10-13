Peso mexicano avanza tras dos jornadas de pérdidas

La moneda MXN= cotiza en 18.48 por dólar, con una ganancia de 0.5%. En las dos jornadas anteriores sumó un retroceso de 1.3%.

Después de amenazar a China el viernes con un "aumento masivo" de aranceles , Trump afirmó el domingo en sus redes sociales que Washington no quería dañar a Beijing , aliviando preocupaciones de una escalada comercial entre los dos economías más grandes del mundo.

Bolsa mexicana sube

La bolsa mexicana avanzaba el lunes después de dos jornadas de pérdidas, en un mercado con la mira puesta en la publicación esta semana de los primeros reportes de la temporada de resultados del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, ascendía un 0.89% a 61,108.81 puntos. En las dos sesiones previas acumuló un declive del 0.5%.

Con información de Reuters