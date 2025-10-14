Peso retrocede por signos de renovadas tensiones comerciales entre EU y China

China anunció el martes sanciones contra cinco filiales del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean vinculadas a Estados Unidos.

La medida se produce el día en que ambas naciones empezarán a cobrar tasas portuarias adicionales a empresas de transporte marítimo, que transportan desde juguetes navideños hasta crudo.

El mercado también está a la espera de un discurso más tarde en el día del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de alguna actualización sobre sus perspectivas económicas.

Bolsa mexicana cae

La bolsa mexicana descendía el martes golpeada por renovadas señales de tensiones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que minaba el apetito por activos de riesgo.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX bajaba un 0.22% a 60,912.26 puntos, en un mercado también con la mira en la divulgación de los primeros reportes de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

Está previsto que después del cierre de los negocios la gigante de las telecomunicaciones América Móvil AMXB.MX, del magnate Carlos Slim, publique su informe trimestral. Sus títulos descendían un 0.05% a 19.72 pesos.

Con información de Reuters