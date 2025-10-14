Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Mercados

Peso retrocede por signos de renovadas tensiones comerciales entre EU y China

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX bajaba un 0.22% a 60,912.26 puntos, en un mercado también con la mira en la divulgación de los primeros reportes trimestrales.
mar 14 octubre 2025 08:44 AM
tipo de cambio hoy 13 de agosto
La moneda MXN= cotiza en 18.56 por dólar, con una pérdida de un 0.55% frente al precio de referencia de Reuters del lunes. (Foto: iStock. )

El peso mexicano se depreciaba el martes arrastrado por nuevos indicios de tensiones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que minaba el apetito por activos de riesgo.

La moneda MXN= cotiza en 18.56 por dólar, con una pérdida de un 0.55% frente al precio de referencia de Reuters del lunes.

Publicidad

China anunció el martes sanciones contra cinco filiales del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean vinculadas a Estados Unidos.

La medida se produce el día en que ambas naciones empezarán a cobrar tasas portuarias adicionales a empresas de transporte marítimo, que transportan desde juguetes navideños hasta crudo.

El mercado también está a la espera de un discurso más tarde en el día del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de alguna actualización sobre sus perspectivas económicas.

Lee más

México es el cuarto país en América Latina más atractivo para la inversión extranjera
Economía

Latinoamérica tendrá un crecimiento estable del 2.4% en 2025, dice el FMI

Bolsa mexicana cae

La bolsa mexicana descendía el martes golpeada por renovadas señales de tensiones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que minaba el apetito por activos de riesgo.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX bajaba un 0.22% a 60,912.26 puntos, en un mercado también con la mira en la divulgación de los primeros reportes de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

Está previsto que después del cierre de los negocios la gigante de las telecomunicaciones América Móvil AMXB.MX, del magnate Carlos Slim, publique su informe trimestral. Sus títulos descendían un 0.05% a 19.72 pesos.

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Tipo de cambio Mercados cambiarios

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad