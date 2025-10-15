Peso avanza por apuestas sobre recortes de tasas de la Fed

La moneda MXN= cotiza en 18.44 unidades, con una ganancia de un 0.28%, en un mercado también con la mirada puesta en noticias sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Según el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el presidente Donald Trump está dispuesto a reunirse con su par chino, Xi Jinping, y funcionarios de ambos países están trabajando para concretar un encuentro.

Está previsto que durante el día, los funcionarios del banco central estadounidense Stephen Miran, Raphael Bostic, Jeffrey Schmid y Christopher Waller hablen en diversos eventos. Además se publicará el Libro Beige de la Fed.

Bolsa sube atenta a reportes trimestrales

La bolsa mexicana ascendía el miércoles impulsada por un mejor ambiente para los activos de riesgo, mientras los inversores locales centraban su mirada en los primeros reportes de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0.81 % a 61,277.25 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la gigante de telecomunicaciones América Móvil AMXB.MX se encontraban entre los que mostraban un mejor desempeño, con un 1.24% más a 19.57 pesos, después de que informó en la víspera un aumento de más del triple en sus ganancias trimestrales.

