El peso retrocede atento a las tensiones comerciales entre EU y China

La moneda MXN= cotiza en 18.45 por dólar, con una pérdida de un 0.10% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. Aun así, en la semana acumulaba un retorno del 0.7%.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su propuesta de imponer un arancel del 100% a los productos de China no es sostenible , pero culpó a Beijing del estancamiento de la negociación comercial, que comenzó con el endurecimiento del control sobre las exportaciones de tierras raras.

El mandatario también confirmó en una entrevista con Fox Business Network emitida el viernes que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur -un encuentro que había puesto en duda la semana pasada- y expresó su admiración por el líder chino.

Bolsa mexicana cae tras dos jornadas de ganancias

La bolsa mexicana retrocedía el viernes después de dos sesiones de ganancias mientras los inversionistas evaluaban los riesgos de los signos de debilidad en los bancos regionales estadounidenses.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX perdía un 1.22% a 61,782.87 puntos. En las dos jornadas anteriores sumó un retorno del 2.89%.

Con información de Reuters