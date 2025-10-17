Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista digital
Publicidad
Mercados

El peso retrocede atento a las tensiones comerciales entre EU y China

La bolsa mexicana retrocedía después de dos sesiones de ganancias mientras los inversionistas evaluaban los riesgos de los signos de debilidad en los bancos regionales estadounidenses.
vie 17 octubre 2025 08:15 AM
Los Cetes a largo plazo 'destronan' a los demás en rendimientos: dan más del doble de la inflación
La moneda MXN= cotiza en 18.45 por dólar, con una pérdida de un 0.10% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. Aun así, en la semana acumulaba un retorno del 0.7%. (Jimena Zavala/Jimena Zavala)

El peso mexicano se depreciaba el viernes en medio de preocupaciones por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y expectativas de que la Reserva Federal seguiría recortando las tasas de interés en los próximos meses.

Publicidad

La moneda MXN= cotiza en 18.45 por dólar, con una pérdida de un 0.10% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. Aun así, en la semana acumulaba un retorno del 0.7%.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su propuesta de imponer un arancel del 100% a los productos de China no es sostenible , pero culpó a Beijing del estancamiento de la negociación comercial, que comenzó con el endurecimiento del control sobre las exportaciones de tierras raras.

El mandatario también confirmó en una entrevista con Fox Business Network emitida el viernes que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur -un encuentro que había puesto en duda la semana pasada- y expresó su admiración por el líder chino.

Lee más

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar Marine One mientras sale del césped sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de septiembre de 2025. Trump se dirige a Quantico, Virginia, para asistir a una reunión con altos oficiales militares.
Economía

Trump: Los aranceles del 100% a China no son sostenibles

Bolsa mexicana cae tras dos jornadas de ganancias

La bolsa mexicana retrocedía el viernes después de dos sesiones de ganancias mientras los inversionistas evaluaban los riesgos de los signos de debilidad en los bancos regionales estadounidenses.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX perdía un 1.22% a 61,782.87 puntos. En las dos jornadas anteriores sumó un retorno del 2.89%.

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Mercados cambiarios Tipo de cambio

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad