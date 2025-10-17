Trump: Los aranceles del 100% a China no son sostenibles

"No es sostenible, pero esa es la cifra", dijo Trump en una entrevista con Fox Business Network emitida el viernes. "Me obligaron a hacerlo".

Trump anunció hace una semana 100% más de aranceles a los productos chinos que llegan a Estados Unidos, junto con nuevos controles a la exportación de "todos y cada uno de los programas informáticos críticos" a partir del 1 de noviembre, nueve días antes de que expire un pausa arancelaria.

Las nuevas medidas comerciales fueron la reacción de Trump a la drástica ampliación por parte de China de los controles a la exportación de elementos de tierras raras, un mercado de elementos esenciales para la fabricación de equipos tecnológicos y que China domina.

Trump también confirmó que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur -un encuentro que había puesto en duda la semana pasada- y expresó su admiración por el líder chino.

"Creo que vamos a estar bien con China, pero tenemos que tener un acuerdo justo. Tiene que ser justo", dijo Trump en el programa "Mornings with Maria", que se grabó el jueves.