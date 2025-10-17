Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista digital
Publicidad
Economía

Trump: Los aranceles del 100% a China no son sostenibles

Las nuevas medidas comerciales fueron la reacción de Trump a la drástica ampliación por parte de China de los controles a la exportación de elementos de tierras raras.
vie 17 octubre 2025 07:52 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar Marine One mientras sale del césped sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de septiembre de 2025. Trump se dirige a Quantico, Virginia, para asistir a una reunión con altos oficiales militares.
Donald Trump confirmó que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur -un encuentro que había puesto en duda la semana pasada- y expresó su admiración por el líder chino. (FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su propuesta de imponer un arancel del 100% a los productos procedentes de China no es sostenible, pero culpó a Beijing del estancamiento de la negociación comercial, que comenzó con el endurecimiento del control sobre las exportaciones de tierras raras.

Publicidad

"No es sostenible, pero esa es la cifra", dijo Trump en una entrevista con Fox Business Network emitida el viernes. "Me obligaron a hacerlo".

Trump anunció hace una semana 100% más de aranceles a los productos chinos que llegan a Estados Unidos, junto con nuevos controles a la exportación de "todos y cada uno de los programas informáticos críticos" a partir del 1 de noviembre, nueve días antes de que expire un pausa arancelaria.

Lee más

trump-pide-carcel-alcalde-chicago-y-gobernador-de-illinois
Economía

Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China

Las nuevas medidas comerciales fueron la reacción de Trump a la drástica ampliación por parte de China de los controles a la exportación de elementos de tierras raras, un mercado de elementos esenciales para la fabricación de equipos tecnológicos y que China domina.

Trump también confirmó que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur -un encuentro que había puesto en duda la semana pasada- y expresó su admiración por el líder chino.

"Creo que vamos a estar bien con China, pero tenemos que tener un acuerdo justo. Tiene que ser justo", dijo Trump en el programa "Mornings with Maria", que se grabó el jueves.

Publicidad

Tags

Economía Trump, la amenaza comercial China

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad