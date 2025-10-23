El aumento de los costos y la disminución de los ingresos de los créditos regulatorios altamente rentables redujeron los márgenes de Tesla, lo que subraya que incluso el fabricante de vehículos eléctricos está sintiendo las presiones de costos que se extienden a través de la industria automotriz mientras el presidente Donald Trump modifica las políticas de Estados Unidos.

A pesar de la compresión de márgenes a corto plazo, la fuerte valoración de Tesla todavía se basa en las expectativas de los inversionistas de que el crecimiento futuro vendrá de la robótica y la Inteligencia Artificial, a pesar de que las ventas de vehículos siguen generando la mayor parte de sus ingresos.

En el tercer trimestre, los costos de la compañía aumentaron bruscamente, incluidos más de 400 millones de dólares en aranceles sobre piezas de automóviles debido a las políticas comerciales de Trump, dijo el director financiero Vaibhav Taneja.

"La compresión del margen es la verdadera preocupación. Los mayores gastos operativos, el aumento de los aranceles y los menores ingresos por créditos regulatorios golpean a la vez", dijo Farhan Badami, analista de mercado de eToro.

"Tesla está sorteando los factores adversos a corto plazo recortando costos y gestionando el inventario, pero la historia de valor a largo plazo depende de productos a los que todavía les queda algún tiempo para ser rentables comercialmente".

El actual giro de Musk para posicionar a Tesla como una empresa centrada en la robótica y la tecnología de autoconducción ha ayudado a restaurar parte del optimismo de los inversionistas.

Si las pérdidas se mantienen, la empresa perderá más de 60,000 millones de dólares de su valoración de 1.47 billones de dólares, la mayor para un fabricante de automóviles a nivel mundial.

La acción cotizaba a más de 200 veces las expectativas de beneficios de la empresa, un precio significativamente superior al de las grandes tecnológicas y otros valores de megacapitalización.

Las acciones de Tesla han experimentado fuertes oscilaciones en 2025. Las acciones cayeron hasta un 39% hasta marzo en medio de una débil demanda y una reacción política vinculada a los vínculos de Musk con el Gobierno de Trump, lo que llevó a llamadas de boicot.