Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

WhatsApp lanza la salida silenciosa: ya puedes abandonar grupos sin que todos se enteren

Con esta herramienta, WhatsApp facilita salidas discretas en grupos de amigos lejanos, reuniones familiares incómodas o chats laborales.
vie 12 diciembre 2025 11:46 AM
¿Harto del chat de la familia o del trabajo? Ahora puedes salir de WhatsApp sin que todos se enteren
WhatsApp permite que los usuarios salgan de un grupo sin que los demás integrantes reciban una notificación. (WhatsApp)

WhatsApp informó que los usuarios ahora pueden salir de un grupo sin que los demás integrantes reciban una notificación. Antes, cada salida se anunciaba de inmediato y todos en el chat se enteraban.

Publicidad

Esta nueva función es ideal para abandonar discretamente grupos en los que no quieres estar: chats con amigos lejanos, reuniones familiares incómodas o incluso algunos grupos de trabajo.

El proceso es muy sencillo y forma parte de las herramientas nativas de WhatsApp. No necesitas descargar extensiones adicionales ni realizar configuraciones especiales. Aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo.

WhatsApp
Tecnología

Estos celulares iPhone y Android dejarán de tener WhatsApp a partir de diciembre 2025

¿Cómo salir de grupos de WhatsApp discretamente?

Según el blog oficial de WhatsApp , la plataforma ahora notifica solo a los administradores cuando un usuario abandona un grupo, lo que permite una salida más discreta. Si ya decidiste irte, sigue estos pasos prácticos:

Abre el chat grupal.

Toca el nombre del grupo en la parte superior.

Elige “Salir del grupo” (puedes salir y, si lo deseas, eliminar el hilo de tu teléfono).

Consejos útiles: si prefieres evitar tensiones antes de salir, silencia el grupo y archívalo por unos días antes de tomar la decisión. Y recuerda: no necesitas instalar nada extra —es una función nativa de WhatsApp—, y la única persona o personas informadas serán los administradores del grupo.

¿Qué limitaciones tiene esta función?

Aunque la salida discreta de grupos en WhatsApp representa un avance importante en materia de privacidad, no es completamente invisible. De acuerdo con el blog oficial de la plataforma, los administradores sí reciben una notificación cuando alguien abandona el grupo.

Esto implica un detalle relevante: en muchos casos, el administrador es precisamente la persona que te agregó originalmente, por lo que es probable que se dé cuenta de tu partida.

Meta no debe vender WhatsApp o Instagram
Tecnología

Meta gana juicio antimonopolio y no deberá vender WhatsApp o Instagram

Además, la función no oculta otros indicios dentro del grupo, como una disminución repentina en tu participación o la ausencia de tu nombre en la lista de miembros. La herramienta evita incomodidades masivas, pero no garantiza un anonimato absoluto.

Aun con estas limitaciones, la salida discreta sigue siendo útil para evitar avisos públicos y reducir la atención no deseada al abandonar un chat.

Publicidad

Tags

Whatsapp Aplicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad