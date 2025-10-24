Publicidad

Mercados

El peso avanza tras reporte de inflación de EU

El índice accionario líder S&P/BMV subía 0.31% a 61,704.55 puntos, en un mercado también con la mirada puesta en la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre.
vie 24 octubre 2025 07:55 AM
Peso mexicano a dólar hoy, 7 de marzo: avanza tras dato de empleo en Estados Unidos
La moneda cotiza en 18.37 unidades, con un avance de 0.10% frente al precio de referencia de Reuters del jueves, apuntando a su tercera jornada seguida de ganancias. (iStock)
La moneda cotiza en 18.37 unidades, con un avance de 0.10% frente al precio de referencia de Reuters del jueves, apuntando a su tercera jornada seguida de ganancias.

El Índice de Precios al Consumidor ( IPC) en Estados Unidos subió un 0.3% el mes pasado , informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo estadounidense. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, el IPC avanzó un 3.0%.

Economía

Inflación en EU aumenta en septiembre menos de lo esperado

Economistas encuestados por Reuters habían previsto que el indicador creciera 0.4% mensual y 3.1% interanual.

Bolsa mexicana sube

La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras negociaciones del viernes mientras los inversionistas asimilaban un esperado informe de la inflación estadounidense que resultó ligeramente abajo de lo esperado.

El índice accionario líder S&P/BMV subía 0.31% a 61,704.55 puntos, en un mercado también con la mirada puesta en la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre.

Los títulos de la productora de tequila Becle encabezaban las alzas, con 3.02% más a 24.58 pesos, seguidos por los de la desarrolladora de bienes raíces industriales Vesta, que sumaban 3.25% a 52.40 pesos.

Con información de Reuters

Tipo de cambio Mercados cambiarios

