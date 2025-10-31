El peso cae por cuarta sesión consecutiva y la BMV repunta

El índice accionario líder S&P/BMV IPC, que el miércoles anotó nuevos niveles máximos históricos, ascendía 0.10% a 62,954.39 puntos.

El peso se deprecia por cuarta sesión

El peso mexicano se depreciaba el viernes por cuarta sesión consecutiva ante un fortalecimiento generalizado del dólar, mientras los inversores continuaban asimilando un débil informe de la economía mexicana del tercer trimestre.

La moneda cotizaba en 18.57 por dólar, con un retroceso de un 0.27% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. A lo largo de la semana acumulaba una pérdida de un 0.7% y sumaba un deterioro del 1.4% en octubre.

La divisa también resentía una disminución de las apuestas a que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortaría nuevamente los tipos de interés en su próxima reunión de diciembre, después de que su presidente, Jerome Powell, afirmó el miércoles que tal movimiento no estaba garantizado.

De acuerdo con el funcionario, cada vez más autoridades del banco central están dispuestas a aplazar una inminente reducción de las tasas.

Haciendo eco a los comentarios, la jefa de la Fed de Dallas, Lorie Logan, dijo el viernes que la entidad no debería haber disminuido el costo de los préstamos esta semana y no debería volver a hacerlo a finales de año, según declaraciones preparadas para ser pronunciadas en una conferencia bancaria.

Con información de Reuters