El peso se aprecia pese a fortalecimiento global del dólar

La moneda MXN= cotizaba en 18.47 por dólar, con un avance de un 0.34% frente al precio de referencia de LSEG del viernes. A lo largo de la semana pasada la divisa acumuló una caída del 0.7% y en todo octubre un deterioro del 1.4%.

"Opera en terreno positivo, luego de cuatro días depreciándose. Prevemos que la recuperación se mantenga, ya que ha fallado en superar el PM de 100 días en $18.62. En este contexto, la resistencia que pondrá a prueba está ubicada en $18.40. Sugerimos mantener posiciones", dijo Banorte en una nota de análisis.

Durante la jornada los inversionistas estarán pendientes del resultado de la encuesta mensual que realiza Banxico con analistas del sector privado y de la divulgación por parte del banco central del reporte del mes de septiembre de las remesas provenientes del exterior.

Bolsa mexicana abre con leves pérdidas

La bolsa mexicana retrocedía ligeramente el lunes al inicio de una semana marcada por la difusión de la decisión de política monetaria del banco central (Banxico) el jueves.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX descendía un 0.04% a 62.743,13 puntos, revirtiendo las ganancias de 2.66% con las que cerró la semana anterior, en coincidencia con el final de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

Durante todo el mes de octubre la bolsa local perdió un marginal 0.23%, pese a tocar un máximo histórico de 63,540.28 unidades el miércoles.

