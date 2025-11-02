Bessent dice que altas tasas de interés pudieron causar recesión inmobiliaria

Bessent dijo que, aunque la economía estadounidense en general sigue siendo sólida, las elevadas tasas hipotecarias siguen obstaculizando el mercado inmobiliario. La vivienda, dijo, se encuentra efectivamente en una recesión que está afectando más a los consumidores de gama baja, porque tienen deudas, no activos.

Las ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos se mantuvieron estables en septiembre, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

El secretario del Tesoro calificó el entorno económico general de período de transición.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el banco central podría no recortar más las tasas en su reunión de diciembre, lo que provocó duras críticas de Bessent y otros funcionarios del gobierno de Donald Trump.

El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, que tiene permiso para no ejercer su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, dijo en una entrevista con el New York Times publicada el sábado que la Fed corría el riesgo de inducir una recesión si no bajaba rápidamente las tasas de interés.

Miran, que regresará a su puesto en la Casa Blanca en enero, fue uno de los dos gobernadores del banco central que disintieron de la decisión de la Fed de la semana pasada de bajar las tasas de interés en 25 puntos básicos, abogando en su lugar por un recorte de 50 puntos básicos, o 0.5 puntos porcentuales.

"Si se mantiene una política tan restrictiva durante un largo periodo de tiempo, se corre el riesgo de que la propia política monetaria induzca una recesión", dijo Miran en la entrevista con el New York Times, realizada el viernes. "No veo razón para correr ese riesgo si no me preocupa la inflación al alza".

Bessent se hizo eco de esa opinión, diciendo que los recortes del gobierno de Trump al gasto público habían ayudado a reducir la relación entre el déficit y el Producto Interno Bruto al 5.9% desde el 6.4%, lo que a su vez debería ayudar a reducir la inflación. La Fed también puede ayudar si sigue bajando las tasas de interés, agregó.

"Si se contrae el gasto, la inflación disminuirá. Si la inflación disminuye, la Reserva Federal debería bajar las tasas", sostuvo.