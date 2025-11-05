El peso repunta tras datos de empleo privado en EU

La moneda MXN= cotizaba en 18.63 por dólar, con una ganancia de 0.16% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando se debilitó cerca de un 1%.

"Prevemos que la recuperación continúe", dijo Grupo Financiero Banorte, en una nota de análisis. "La resistencia que tendrá que romper para fortalecer la apreciación está ubicada en 18.60. Sugerimos mantener posiciones", agregó.

El empleo privado aumentó en 42,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un descenso revisado al alza de 29,000 en septiembre. Economistas habían pronosticado un avance de 28,000 posiciones laborales.

A nivel local se dio a conocer que la inversión fija bruta cayó un 2.7% en agosto frente a julio, mientras que a tasa anual se hundió un 10.4%.

Bolsa sube después de cuatro jornadas de pérdidas

La bolsa mexicana subía el miércoles después de cuatro sesiones de pérdidas, mientras los inversionistas asimilaban un reporte en Estados Unidos que mostró que la nómina privada repuntó con fuerza en octubre.

El índice líder S&P/BMV, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, avanzaba un 0.64% a 62,788.62 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la concesionaria de autopistas Pinfra encabezaban las alzas, con 3.26% más a 253.79 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que sumaban un 2.44% a 736.06 pesos.

Con información de Reuters