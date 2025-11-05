Wall Street cierra al alza gracias a sólidos datos y buenos resultados

Una amplia recuperación impulsó el alza de los tres principales índices bursátiles estadounidenses durante la jornada, con un repunte de las acciones tecnológicas y relacionadas con la tecnología.

Las acciones vinculadas a la tecnología y la Inteligencia Artificial han llevado al mercado bursátil a máximos históricos en los últimos meses, lo que ha suscitado preocupación por las valoraciones infladas y ha llevado a los ejecutivos de Wall Street a emitir advertencias de retroceso.

Las preocupaciones llegaron a un punto álgido el martes, cuando el S&P 500 y el Nasdaq registraron sus mayores caídas porcentuales diarias desde el 10 de octubre. Aun así, los inversionistas consideraron la venta masiva como una toma de beneficios saludable.

"Las preocupaciones sobre las valoraciones son muy legítimas y una corrección a corto plazo del 10 al 15% es algo que debe preverse en cualquier momento", dijo Oliver Pursche, vicepresidente senior de Wealthspire Advisors.

"Existe una cierta mentalidad entre los inversionistas de que, si hay un retroceso, será de corta duración y las cosas se recuperarán, por lo que hay que comprar en baja y no preocuparse".

El Informe Nacional de Empleo de ADP mostró que las nóminas privadas se recuperaron en octubre, con un aumento de 42,000 puestos de trabajo.

Aun así, el mercado laboral muestra signos de debilidad. Otro informe mostró que el sector de servicios estadounidense se encuentra en expansión, a pesar de que está perdiendo puestos de trabajo y se enfrenta a los costos de producción más altos en casi tres años.

La temporada de resultados del tercer trimestre sigue en pleno apogeo y se acerca a su recta final. Hasta ahora, 379 de las empresas del S&P 500 han presentado sus resultados, y el 83% de ellas han superado las expectativas de Wall Street, según datos de LSEG.

Los analistas prevén ahora un crecimiento agregado de los beneficios del S&P 500 del 16.2% interanual para el periodo julio-septiembre, más del doble de las expectativas de crecimiento del 8.0% al comienzo del trimestre, según LSEG.

Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 25,08 puntos, o 0.36%, para cerrar en 6796,63 puntos, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 151,16 puntos, o 0.64%, a 23.499,80. El Promedio Industrial Dow Jones subió 224,31 puntos, o 0.48%, a 47,309.55.

McDonald's avanzó después de que la cadena de comida rápida superara las estimaciones de ventas en tiendas comparables, ya que las ofertas de comidas asequibles impulsaron la demanda.