Wall Street sube tras estabilización de los valores tecnológicos

A las 15:02 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 109.06 puntos, o 0.23%, a 47,188.36 unidades; el índice S&P 500 mejoraba 18.62 puntos, o 0.27%, a 6,790.17 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 105.87 puntos, o 0.45%, a 23,454.51 unidades.

El informe de empleo ADP mostró que las nóminas privadas estadounidenses repuntaron con fuerza en octubre, calmando algunos temores en torno al debilitamiento del mercado laboral.

"Aunque el informe fue mejor de lo esperado, dista mucho de mostrar un crecimiento vertiginoso", dijo Bret Kenwell, de eToro. "La gran pregunta es si los inversores encontrarán alivio en estas cifras o si se sentirán decepcionados por lo que puede significar para la decisión de tasas de la Reserva Federal en diciembre".

Muchos valores tecnológicos que formaron parte de las ventas del martes tras las advertencias de un retroceso del mercado por parte de destacados jefes de bancos estadounidenses y las opiniones bajistas de los fondos de cobertura sobre el comercio de la Inteligencia Artificial rebotaban.

Nvidia ganaba 0.7% y Broadcom 3.2%, en una sesión en la que el sector más amplio de la tecnología de la información .SPLRCT subía 0.5% tras caer más de 2% el martes.

Los valores financieros .SPSY cedían 0.1%. Los papeles de Bank of America restaban 2.9% pese a que el segundo mayor prestamista de Estados Unidos elevó su objetivo de rentabilidad.

McDonald's avanzaba 3.3%, impulsando al Dow, después de que la empresa superó las estimaciones de ventas comparables mundiales en el tercer trimestre.