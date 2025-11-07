El peso mexicano se apreciaba el viernes ante un declive generalizado del dólar, mientras los inversionistas asimilaban un reporte con cifras locales de inflación y su impacto en los próximos pasos de Banco de México.
El peso avanza tras datos de inflación
La moneda MXN= cotizaba en 18.55 por dólar, con una ganancia de 0.11% frente a las 18.57 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves.
El índice general de precios al consumidor se moderó en octubre a un 3.57% a tasa interanual, después de dos meses en ascenso. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en un 4.28%, sin cambios frente a septiembre.
El banco central recortó en la víspera su tasa clave en 25 puntos base, como esperaba el mercado, y dijo que hacia adelante evaluaría reducirla nuevamente, si bien modificó su guía prospectiva, adoptando un tono más cauto respecto a una mayor flexibilización.
Bolsa mexicana perfila semana de ganancias
La bolsa mexicana avanzaba el viernes apuntando a culminar una semana de ganancias acumuladas, mientras los inversores digerían un reporte con cifras locales de inflación.
El índice líder S&P/BMV, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0.30% a 63,285.36 puntos, poco después de la apertura.
En la semana sumaba un retorno del 0.82%.
Con información de Reuters