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Aliens.gov: Casa Blanca registra el dominio mientras Trump impulsa revelar archivos extraterrestres

El registro del dominio Aliens.gov ocurre mientras crece la presión para que el gobierno de Estados Unidos revele información sobre ovnis y vida extraterrestre
jue 19 marzo 2026 08:46 AM
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La Casa Blanca incorporó la dirección a su listado de sitios federales, un movimiento que ocurre justo cuando el presidente anunció que ordenará la revisión y posible publicación de archivos relacionados con vida extraterrestre. (Douglas Rissing/Getty Images)

El registro de un nuevo dominio dentro del sistema oficial del gobierno de Estados Unidos volvió a encender una discusión que lleva décadas acumulando interés, especulación y exigencias de transparencia. La Casa Blanca incorporó la dirección Aliens.gov a su listado de sitios federales, un movimiento que ocurre justo cuando el presidente Donald Trump anunció que ordenará la revisión y posible publicación de archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados y vida extraterrestre.

La coincidencia entre ambos hechos no pasó desapercibida. Mientras el sitio aún no está activo ni tiene una función pública definida, su aparición se da en un momento en el que distintas agencias federales han comenzado a movilizarse para atender una instrucción presidencial que podría abrir información que durante años se ha mantenido fuera del alcance público.

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El registro de Aliens.gov surge tras una orden para revelar información sobre OVNIs

De acuerdo con el diario New York Post, el dominio Aliens.gov fue registrado dentro del sistema oficial de páginas web del gobierno federal, un hecho que fue detectado por un rastreador automatizado de nuevos sitios gubernamentales.

La aparición de esta dirección ocurrió prácticamente un mes después de que Donald Trump anunciara que ordenaría a funcionarios de alto nivel iniciar el proceso para identificar y divulgar archivos relacionados con vida extraterrestre, objetos voladores no identificados (OVNI) y fenómenos aéreos no identificados (UAP).

Aunque el sitio no está en funcionamiento, los registros muestran que el gobierno reservó el dominio para un propósito que aún no ha sido explicado. Este tipo de movimientos dentro de la infraestructura digital federal suele anticipar la creación de plataformas informativas o repositorios oficiales, lo que ha intensificado las especulaciones sobre su posible uso.

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Trump ordena identificar y publicar archivos sobre vida extraterrestre

El anuncio presidencial se realizó a través de Truth Social, donde Donald Trump detalló el alcance de la instrucción que pretende implementar dentro de su administración.

“Ante el tremendo interés mostrado, instruiré al secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificar y publicar archivos relacionados con vida alienígena, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNI), y toda y cualquier otra información vinculada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”, escribió.

La declaración establece una directriz amplia que no se limita a un tipo específico de documento, sino que abarca cualquier información relacionada con estos fenómenos. Sin embargo, hasta ahora no se han dado detalles sobre qué archivos podrían hacerse públicos ni bajo qué calendario.

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Agencias federales se preparan sin definir qué información se hará pública

Tras el anuncio, distintas dependencias, entre ellas el Pentágono y la propia Casa Blanca, comenzaron a movilizarse para atender la instrucción presidencial, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre los alcances del proceso.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, emitió una declaración en la que confirmó que ya se trabaja en la revisión de la información.

“Estamos profundizando en el tema. Vamos a cumplir plenamente con esa orden ejecutiva y estamos dispuestos a proporcionar esa información al presidente”, señaló.

Al ser cuestionado sobre su postura personal respecto a la existencia de extraterrestres, el funcionario evitó dar una respuesta definitiva: “Ya veremos. Me toca hacer la revisión y averiguarlo junto con todos ustedes”.

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Exfuncionarios aseguran que existen imágenes y videos no divulgados

Mientras la postura oficial del Pentágono sostiene que no existe evidencia concluyente de vida extraterrestre, algunas voces dentro del propio aparato gubernamental han planteado un panorama distinto.

Christopher Mellon, exsubsecretario adjunto de inteligencia del Departamento de Defensa durante las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush, aseguró en declaraciones retomadas por New York Post que el gobierno posee material relevante que no ha sido difundido.

“Tenemos imágenes satelitales de objetos que definitivamente no se parecen a nada que hayamos construido”, afirmó.

El exfuncionario también señaló la existencia de múltiples grabaciones obtenidas por sistemas militares.

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“Existe una cantidad significativa de videos provenientes de las mismas fuentes que fueron considerados no clasificados en 2018 —cámaras de armas en aviones F-18 y grabaciones de radar infrarrojo— que han sido retenidos del público”, explicó.

Mellon sostuvo que ha tenido acceso directo a parte de ese material: “Sé que existen porque he visto algunos de ellos”.

Además, cuestionó la falta de transparencia en torno a estos archivos: “Y no hay ninguna razón lógica que yo pueda pensar para que esos videos sigan sin hacerse públicos”.

Obama reaviva el debate, pero descarta evidencia de contacto extraterrestre

El tema también cobró fuerza tras declaraciones del expresidente Barack Obama, quien abordó la posibilidad de vida extraterrestre en una entrevista reciente.

Durante la conversación, señaló que los extraterrestres eran “reales”, aunque aclaró que no había visto evidencia de su presencia durante su mandato.

“No los tienen en el Área 51. No hay una instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”, afirmó.

Las declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales, lo que llevó al exmandatario a precisar su postura posteriormente.

“Desde un punto de vista estadístico, el universo es tan vasto que es muy probable que exista vida ahí fuera. Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que haya habido contacto. ¡De verdad!”, escribió.

El registro de Aliens.gov se suma a un momento de presión por transparencia

La aparición del dominio Aliens.gov ocurre en un contexto donde coinciden anuncios oficiales, declaraciones de exfuncionarios y un creciente interés público por conocer qué información posee el gobierno estadounidense sobre estos fenómenos.

Sin una explicación formal sobre su propósito, el registro del sitio se convierte en una señal más dentro de un proceso que podría derivar en la publicación de archivos que durante décadas han sido objeto de especulación.

Por ahora, la falta de detalles mantiene abiertas las interrogantes sobre el contenido de esos documentos y el alcance real de la información que podría hacerse pública.

Con información de AFP.

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