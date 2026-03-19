Aliens.gov: Casa Blanca registra el dominio mientras Trump impulsa revelar archivos extraterrestres

El registro de Aliens.gov surge tras una orden para revelar información sobre OVNIs

De acuerdo con el diario New York Post, el dominio Aliens.gov fue registrado dentro del sistema oficial de páginas web del gobierno federal, un hecho que fue detectado por un rastreador automatizado de nuevos sitios gubernamentales.

La aparición de esta dirección ocurrió prácticamente un mes después de que Donald Trump anunciara que ordenaría a funcionarios de alto nivel iniciar el proceso para identificar y divulgar archivos relacionados con vida extraterrestre, objetos voladores no identificados (OVNI) y fenómenos aéreos no identificados (UAP).

Aunque el sitio no está en funcionamiento, los registros muestran que el gobierno reservó el dominio para un propósito que aún no ha sido explicado. Este tipo de movimientos dentro de la infraestructura digital federal suele anticipar la creación de plataformas informativas o repositorios oficiales, lo que ha intensificado las especulaciones sobre su posible uso.

Trump ordena identificar y publicar archivos sobre vida extraterrestre

El anuncio presidencial se realizó a través de Truth Social, donde Donald Trump detalló el alcance de la instrucción que pretende implementar dentro de su administración.

“Ante el tremendo interés mostrado, instruiré al secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificar y publicar archivos relacionados con vida alienígena, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNI), y toda y cualquier otra información vinculada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”, escribió.

La declaración establece una directriz amplia que no se limita a un tipo específico de documento, sino que abarca cualquier información relacionada con estos fenómenos. Sin embargo, hasta ahora no se han dado detalles sobre qué archivos podrían hacerse públicos ni bajo qué calendario.