Aliens.gov: Casa Blanca registra el dominio mientras Trump impulsa revelar archivos extraterrestres

El registro de un nuevo dominio dentro del sistema oficial del gobierno de Estados Unidos volvió a encender una discusión que lleva décadas acumulando interés, especulación y exigencias de transparencia. La Casa Blanca incorporó la dirección Aliens.gov a su listado de sitios federales, un movimiento que ocurre justo cuando el presidente Donald Trump anunció que ordenará la revisión y posible publicación de archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados y vida extraterrestre.
La coincidencia entre ambos hechos no pasó desapercibida. Mientras el sitio aún no está activo ni tiene una función pública definida, su aparición se da en un momento en el que distintas agencias federales han comenzado a movilizarse para atender una instrucción presidencial que podría abrir información que durante años se ha mantenido fuera del alcance público.