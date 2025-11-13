El peso avanza ante la culminación del cierre gubernamental de EU

La moneda MXN= cotizaba en 18.25 por dólar, un nivel no visto desde inicios de octubre, con una ganancia de 0.16% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles. En las últimas cinco sesiones sumaba un retorno del 1.75%.

La reapertura de la administración pública estadounidense permitirá reanudar, entre otras cosas, la publicación de datos macroeconómicos oficiales, cuya suspensión desde hace más de un mes ha alimentado la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.

Por lo pronto, para el resto de la sesión se esperan comentarios de los funcionarios del banco central estadounidense, Alberto Musalem y Beth Hammack, durante su participación en distintos eventos.

Bolsa mexicana sube

La bolsa mexicana avanzaba el jueves impulsada por el buen ánimo de los inversionistas después de que llegara a su fin el cierre del gobierno estadounidense más largo de la historia.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, ganaba un 0.19% a 63,311.22 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la farmacéutica Genomma Lab LABB.MX encabezaban las alzas, con 1.40% más a 18.17 pesos, seguidos por los de la concesionaria de autopistas Pinfra PINFRA.MX, que sumaban 1.38% a 254.87 pesos.

