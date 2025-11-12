Representantes ponen fin al cierre de gobierno más largo en la historia de EU

Durante este prolongado impasse, miles de empleados federales estuvieron sin recibir sueldo, vuelos fueron cancelados y se generó un debate intenso sobre la sanidad pública que ahora entra en un nuevo capítulo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó a los demócratas por el cierre: “Sabían que iban a causar daño, y lo hicieron de todas maneras”. Por su parte, el líder de la bancada demócrata, Hakeem Jeffries, advirtió en el debate previo que “seguiremos defendiendo los derechos de los estadounidenses”.

La disciplina de voto favoreció a los republicanos, que cuentan con una mayoría ajustada en ambas cámaras. Los demócratas se mostraron divididos: algunos líderes buscaban mantener presión sobre el gobierno, mientras que legisladores moderados optaron por romper filas.

Los servicios de investigación del Congreso estiman que la parálisis presupuestaria provocó pérdidas de hasta 14.000 millones de dólares. A partir del jueves, unos 670.000 funcionarios federales volverán a trabajar con derecho a sueldo.

Un cierre marcado por la sanidad y la polémica política

El Senado aprobó la reapertura el lunes, con la participación de ocho demócratas que rompieron filas y la oposición de un solo republicano. Sin embargo, los esfuerzos de los demócratas por reabrir el debate sobre los subsidios de salud vinculados al Obamacare fueron frustrados.

Los republicanos prometieron abordar en el Congreso, a corto plazo, las ayudas para que millones de estadounidenses puedan costear su cobertura sanitaria, sin ampliar el debate de manera inmediata.

Durante semanas, líderes republicanos como Mike Johnson y John Thune enfrentaron presión intensa, incluida la cancelación de vuelos en todo el país por la falta de controladores aéreos que no cobraron sueldo durante casi dos meses.

La medida fue aprobada con 222 votos a favor y 209 en contra, tras la aprobación previa del Senado.

La preocupación de los demócratas por el Obamacare

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, y Hakeem Jeffries se opusieron a la reapertura sin un debate amplio sobre la sanidad. Jeffries alertó: “La atención médica de la gente en este país está a punto de volverse impagable”.

El debate se centra en el Obamacare, la reforma sanitaria de Barack Obama que introdujo cobertura médica pública en EU. Aunque la Corte Suprema determinó que no podía ser obligatoria, la ley subsiste gracias a los créditos fiscales aprobados por los demócratas, que el presidente Joe Biden amplió en 2022 para ayudar a millones durante la pandemia de COVID-19.

Estos subsidios vencerán a finales de año, lo que podría provocar aumentos significativos en las pólizas. Los republicanos argumentan que solo deberían beneficiar a los sectores más desprotegidos y acusan a los demócratas de querer extenderlos a inmigrantes indocumentados.

División y relevo generacional en los partidos

Mientras los republicanos mantuvieron unidad casi total, el nerviosismo creció entre los demócratas, que habían celebrado recientemente victorias locales en sus bastiones electorales. El relevo generacional se acelera: Nancy Pelosi anunció su retiro de la Cámara de Representantes, y Schumer enfrenta cuestionamientos dentro de su partido.

Con el cierre finalizado, EU vuelve a la normalidad administrativa, pero los debates sobre la sanidad pública y los subsidios continúan siendo un terreno de intensa confrontación política.

