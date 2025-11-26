La BMV extiende sus ganancias este miércoles; el peso cotiza estable

"Por un lado, no podemos descartar que los estimados de crecimiento se revisen ligeramente a la baja, sobre todo por la debilidad en las cifras económicas del tercer trimestre, así mismo podría revisarse a la baja la generación de empleo formal", dijo Kapital Grupo Financiero en una nota, acerca del reporte del banco central.

"Con respecto a la inflación, es probable que no se modifiquen los estimados recientemente publicados en la última decisión de política monetaria. Adicionalmente, esperamos conocer más información sobre la postura monetaria, de cara al próximo año", agregó.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, avanzaba un 0.23% a 63,361.06 puntos, poco después de la apertura, tras acumular un alza mayor al 2% en las últimas dos sesiones.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles avanzaban un 2.77% a 771.54 pesos, liderando los avances del mercado, al tiempo que las de la constructora Pinfra sumaba un 1.06% a 46.48 pesos.

El peso opera estable

El peso mexicano operaba estable el miércoles, en medio de las expectativas de los mercados sobre una esperada rebaja en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

La moneda cotizaba en 18.38 por dólar, estable frente al precio de referencia de LSEG del martes.

"Hoy, el peso es impulsado por las expectativas optimistas de los inversores sobre un posible recorte a la tasa de interés por parte de la FED durante diciembre", dijo la correduría Monex.

Con información de Reuters