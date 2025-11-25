El Anexo 31 destaca que el sector público destinará más de 466,674 millones de pesos en búsqueda de consolidar un sistema de cuidados, este es un monto equivalente a 1.2% del PIB, y a 4.6% del presupuesto público total, un porcentaje lejano a lo que considera y recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refieren Oxfam y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Lo que dice la Organización Internacional del Trabajo con base en un simulador de inversión pública que ellos han elaborado, es que, un país como México requeriría como mínimo una inversión anual adicional de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) Mariana Bello, coordinadora de la Estrategia de Justicia de Género en Oxfam.

“Llegar a ese 3% del PIB equivale, para darnos una idea, a todo el presupuesto destinado actualmente en Salud en México, de ese tamaño es el reto”, agregó la especialista de Oxfam.

De acuerdo con la OIT, un sistema de cuidados es un conjunto de políticas públicas y servicios para reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados, realizado históricamente de forma no remunerada, principalmente por mujeres. Incluye acciones como licencias remuneradas, acceso a servicios de cuidado como guarderías, y prestaciones sociales para asegurar el bienestar de quienes reciben cuidado (personas enfermas o de la tercera edad, infantes), y de quienes proporcionan el cuidado (enfermeras, niñeras).

“Uno de los principales retos que tiene la construcción de un sistema de cuidados es que cuesta mucho dinero, y el espacio fiscal que tienen las finanzas en México es muy reducido, están sumamente apretadas. Sí puede haber algunos acomodos presupuestales que le vayan dando alguna holgura financiera a acciones de cuidados. Pero es un esfuerzo mínimo, muy reducido, y muy limitado en comparación con lo que realmente se necesita, que sí implica recaudar más y mejor en este país”, agregó Bello.



