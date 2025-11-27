El peso cotiza estable en medio de feriado en EU

La moneda doméstica MXN= cotizaba en 18.34 unidades por dólar, con una pérdida del 0.01% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

"El peso inicia la sesión con pocos cambios... Destaca que el diferencial entre el máximo y el mínimo del tipo de cambio en la sesión es de 3.03 centavos, el menor desde el 1 de enero de este año (0.67 centavos) debido a que el mercado permanece cerrado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias. Se espera baja volatilidad y poca liquidez", dijo Banco Base.

A nivel local, el instituto de estadísticas publicó que México registró un superávit de 1,411 millones de dólares en la balanza comercial desestacionalizada de octubre.

La bolsa cae

La bolsa mexicana caía en una sesión de feriado en Estados Unidos que quitaba liquidez y una referencia clave a los mercados.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado local, perdía un 0.45% a 62,960.60 puntos poco después de la apertura.

Los mercados en Estados Unidos permanecían cerrados por la festividad del Día de Acción de Gracias.

México registró un superávit de 1,411 millones de dólares en la balanza comercial desestacionalizada de octubre. La balanza no ajustada por estacionalidad registró un superávit de 606 millones de dólares, según datos publicados el jueves.

En la víspera, Banxico había bajado su expectativa para el crecimiento de la economía del país en 2025 a 0.3% desde 0.6% previo y también la de la inflación general a un 3.5% al cierre del año frente a un 3.7% previo.

Las acciones de Wal-Mart de México WALMEX.MX restaban 1.23%, a 61.05 pesos, mientras que las de la operadora de restaurantes Alsea ALSEA.MX cedían 1.48%, a 49.16 pesos, y se ubicaban entre las que más retrocedían tras la apertura del mercado.

Con información de Reuters