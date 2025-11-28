Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

La Bolsa Mexicana de Valores cotiza estable tras la fuerte baja del jueves

Femsa lidera las alzas con una ganancia de 1.11%. El tipo de cambio cotiza en 18.33 pesos por dólar.
vie 28 noviembre 2025 09:10 AM
BMV hoy 28 de noviembre de 20
Banamex dijo que esperaba que el tipo de cambio se ubique en 18.5 pesos por dólar para finales de este año y en 19.4 por dólar para fin del 2026, desde proyecciones previas de 18.8 y 19.7, respectivamente.

 (traveler1116/Getty Images)

La bolsa mexicana cotiza estable el viernes, tras la fuerte baja de la sesión previa, en medio de mercados con baja liquidez por los horarios reducidos de Wall Street tras el feriado del Día de Acción de Gracias.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, ganaba un 0.04% a 62,721.13 puntos, tras buscar un rumbo luego de cotizar tanto en alzas como en bajas poco después de la apertura.

Las acciones de la minorista y embotelladora FEMSA ganaban un 1.11% a 173.44 pesos y lideraban las alzas en los primeros minutos de la sesión. Mientras, los papeles de la cementera Chihuahua perdían un 1.37% a 175.04 pesos y se ubicaban entre las mayores bajas de la sesión.

Publicidad

El peso se aprecia marginalmente

El peso mexicano se apreciaba levemente el viernes, en medio de bajos volúmenes negociados, con las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal respaldando a la moneda local frente al dólar.

El tipo de cambio cotizaba en 18.33 por dólar, con un alza del 0.12% frente al precio de referencia de LSEG del jueves.

"El tipo de cambio se mantiene estable al comienzo de la sesión, pero no se pueden descartar presiones al alza debido a que el dólar se está fortaleciendo frente a la mayoría de sus principales cruces, ante una mayor demanda asociada a ajustes de portafolios de inversión por el cierre del mes", dijo Banco Base en una nota.

A nivel local se conoció que la tasa de desempleo desestacionalizada se ubicó en un 2.6% en octubre.

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Tipo de cambio Bolsa Mexicana de Valores

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad