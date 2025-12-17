El peso retrocede desde su mejor nivel en casi un año y medio

La moneda MXN= cotizaba en 17.98 por dólar, con un retroceso de 0.14% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando llegó a negociarse en 17.92 unidades.

El repliegue del peso estaba en línea con un fortalecimiento generalizado de la divisa estadounidense, en un mercado a la espera de la presentación de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) John Williams y Raphael Bostic en distintos actos durante el día.

Por la mañana el gobernador de la entidad Christopher Waller dijo que la Fed aún tiene margen para recortar las tasas de interés, debido la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral.

Bolsa mexicana retoma camino rumbo a máximos históricos

La bolsa mexicana subía el miércoles después de dos jornadas de pérdidas, apuntando nuevamente hacia el récord histórico de 65,250 puntos que anotó a inicios de la semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, repuntaba 0.17% a 63,338.16 unidades, poco después de la apertura de la sesión.

Los títulos de Banco del Bajío encabezaban las alzas, con 2.54% más a 48.49 pesos, seguidos por los de Gruma, dedicada a la producción de tortillas y harina de maíz, que sumaban 1.69% a 314.72 pesos.

Con información de Reuters