Acciones de Volaris se disparan tras anuncio de acuerdo con Viva Aerobus

Los títulos de Volaris se disparaban un 20.89% a 18.0 pesos poco después de la apertura de los negocios.

Volaris y Viva Aerobus acordaron crear un nuevo grupo aéreo mexicano bajo una estructura de holding, mediante una fusión de iguales, con el objetivo de acelerar el crecimiento del modelo de ultra bajo costo y ampliar la conectividad aérea en México y en rutas internacionales.

Ambas aerolíneas mantendrán marcas, operaciones y certificados independientes, preservando la competencia y la oferta para los pasajeros, pero aprovechando economías de escala a nivel corporativo. El acuerdo contempla una participación 50/50 para los accionistas de Volaris y Viva, está sujeto a aprobaciones regulatorias y de accionistas, y se espera que cierre en 2026.

El mercado reaccionó positivamente porque el nuevo grupo promete menores costos de flota, mejor acceso a capital, sinergias operativas y una posición financiera más sólida, en un entorno retador para las aerolíneas por problemas en la cadena de suministro y motores.

Con información de Reuters